HLV Thái Lan nói gì về việc sử dụng đội hình 11 cầu thủ dự bị đánh bại Singapore?

TPO - HLV Mano Polking đã giành chiến thắng 2-0 trước Singapore ở lượt trận cuối bảng A tại AFF Cup 2020, khi tung ra sân với đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị.

"Ngay từ khi nhận công việc, tôi đã biết rằng Thái Lan có rất nhiều cầu thủ chất lượng. Nhiệm vụ của tôi là lựa chọn các cầu thủ và kết hợp họ thành một đội. Nhiều cầu thủ mới có lần đầu tiên thi đấu cho ĐT và thi đấu tốt trước Singapore. Tôi vô cùng tự hào về họ. Chúng tôi cần tiếp tục tập trung và nỗ lực”, HLV Mano Polking chia sẻ trong phòng họp báo sau trận thắng 2-0 trước chủ nhà Singapore.

ĐT Thái Lan và Singapore đều đã có vé đi tiếp vào bán kết, vì thế cuộc đụng độ giữa hai bên chỉ có ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng A. HLV Polking đã tung ra đội hình dự bị nhưng vẫn chơi lấn lướt trước chủ nhà Singapore và giành chiến thắng 2-0. Các bàn thắng của Elias Dolah và Supachai Jaided đều được ghi trong hiệp một.

“Có 3 lý do khiến tôi sử dụng đội hình hôm nay. Đầu tiên, những cầu thủ hôm nay xứng đáng thi đấu, bởi họ đã thể hiện sự nỗ lực trong các buổi tập. Thứ hai là chúng tôi trải qua 4 trận đấu trong 10 ngày, nhưng có nhiều cầu thủ tôi không thực sự chứng kiến họ chơi một trận đấu chính thức mà chỉ trong những buổi tập. Tập luyện không thể so sánh với một trận đấu thực sự, và tôi muốn chứng kiến tất cả bọn họ thi đấu. Thứ 3, tôi cần các cầu thủ chính thức được nghỉ ngơi”, HLV Polking nêu lý do về việc lựa chọn đội hình thi đấu.

HLV trưởng Thái Lan nhấn mạnh, toàn đội luôn trong trạng thái sẵn sàng thi đấu. Ông không quyết định lựa chọn ai ra sân. Chính các cầu thủ mới là người thuyết phục ông về những gì họ có thể làm.

Với chiến thắng này, Thái Lan đi tiếp vào bán kết với ngôi vị đầu bảng A, có 12 điểm sau 4 trận thắng và không để thủng lưới. Thầy trò ông Polking sẽ chạm trán với đội nhì bảng B ở vòng bán kết, sẽ được xác định sau loạt trận hôm nay.

Tại bảng B, ĐT Việt Nam và Indonesia có nhiều cơ hội vào bán kết hơn so với Malaysia. Thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ phải gặp Campuchia, trong khi Indonesia cần hòa Malaysia là giành vé vào bán kết.