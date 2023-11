HLV Gong Oh-kyun: 'Tôi muốn biến Công an Hà Nội thành đội bóng mạnh bền vững'

TPO - Ngày 13/11, câu lạc bộ (CLB) Công an Hà Nội chính thức ra mắt tân huấn luyện viên (HLV) Gong Oh-kyun.

Lễ ký kết hợp đồng của HLV Gong Oh-kyun với CLB Công an Hà Nội diễn ra sáng nay, 13/11. Nhà cầm quân người Hàn Quốc được chọn thay thế HLV Trần Tiến Đại dẫn dắt đội bóng từ trước vòng 3 V-League 2023/2024 nhưng đến nay mới chính thức nhậm chức.

“Tôi rất phấn khích khi tới CLB Công an Hà Nội, một trong những đội bóng lớn của Việt Nam. Tôi rất vui vì được làm việc với các cầu thủ tại đây. Công an Hà Nội là đương kim vô địch V-League. Vì thế, tôi lựa chọn quay trở lại Việt Nam để đón nhận thử thách mới. Mục tiêu của tôi là giành thành tích cao cùng toàn đội. CLB Công an Hà Nội sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, chất lượng đội hình ấn tượng. Chính vì vậy, tôi cần thu hẹp khoảng cách giữa cầu thủ chính thức và dự bị”, HLV Gong Oh-kyun chia sẻ sau buổi lễ.

CLB Công an Hà Nội không tiết lộ chi tiết hợp đồng. Nhiều nguồn tin cho rằng vị HLV người Hàn Quốc nhận mức lương 20.000 USD/tháng (khoảng 480 triệu đồng) và trước mắt sẽ dẫn dắt CLB Công an Hà Nội trong 2 mùa giải. Nếu đạt thành tích tốt, 2 bên có thể sẽ tiếp tục gắn bó.

“Tôi sẽ xây dựng Công an Hà Nội thành một tập thể đoàn kết, một thể thống nhất. Bóng đá không phải môn thể thao một người. Đó là câu chuyện của 11 cầu thủ trên sân và cả những cái tên trên băng ghế dự bị. Tất cả phải trở thành một thể thống nhất để đội bóng tiến lên. Vì vậy, thay vì tập trung vào một vị trí cụ thể, tôi đang tìm kiếm những cầu thủ đa năng, có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau.

Tôi muốn biến Công an Hà Nội trở thành một đội bóng mạnh bền vững trong khoảng thời gian 1-3 năm tới, chứ không phải là hiện tượng duy nhất trong một mùa giải. Chính vì vậy, áp lực bảo vệ ngôi vô địch rất lớn”, HLV Gong Oh-kyun nói về tham vọng xây dựng đội bóng ngành công an.

Dự kiến, HLV Gong Oh-kyun sẽ có trận ra mắt Công an Hà Nội ở cuộc đối đầu với HAGL tại Cúp quốc gia 2023/2024 ngày 25/11 trên sân vận động Hàng Đẫy.

Trước khi cập bến Công an Hà Nội, HLV Gong Oh-kyun từng dẫn dắt U23 Việt Nam, thay HLV Park Hang-seo sau SEA Games 31. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhà cầm quân 48 tuổi cùng U23 Việt Nam để lại ấn tượng với lối chơi tấn công cống hiến và vào đến vòng tứ kết giải U23 châu Á 2022. Sau đó, HLV Gong Oh-kyun dừng công việc và chưa dẫn dắt thêm đội bóng nào cho tới nay.