HLV Australia cảnh báo đội tuyển Việt Nam sau màn hủy diệt Trung Quốc

TPO - HLV Graham Arnold của đội tuyển Australia kỳ vọng đội bóng xứ Kangaroo sẽ thể sức mạnh khủng khiếp hơn nữa khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại Hà Nội vào 7/9 tới.

Australia đã thể hiện được đẳng cấp ngay ở trận ra quân vòng loại cuối World Cup khu vực châu Á với chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Trung Quốc.

Trước trận đấu, Australia gặp khá nhiều bất lợi khi không được thi đấu trên sân nhà. Do đó, một số thành viên của đội bóng buộc phải vắng mặt do quy định hạn chế về đi lại. Ngoài ra, hai trợ lý HLV rút lui do nhiễm COVID-19.

So với Australia chỉ có chưa đầy hai buổi tập luyện, Trung Quốc có lợi thế lớn khi họ đã trải qua 12 ngày tập huấn, làm quen môi trường tại Doha. Do đó, chiến thắng của Australia càng trở nên ý nghĩa hơn.

Với kết quả này, Australia đã vươn lên dẫn đầu bảng khi cùng có 3 điểm như Saudi Arabia và Oman nhưng hơn về hiệu số. Đây là sự khởi đầu hoàn hảo cho giai đoạn cuối cùng của vòng loại World Cup 2022 tại Qatar.

Tuy nhiên, HLV Graham Arnold vẫn muốn Australia tiếp tục hoàn thiện và thể hiện tốt hơn nữa ở cuộc chạm trán với Việt Nam vào ngày 7/9.

“Tôi rất tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ. Dù chúng tôi chỉ có chưa đầy hai buổi tập kể từ khi tới Doha, nhưng tôi có thể thấy rõ sự cố gắng và tiến bộ của cả đội. Tôi tin rằng toàn đội sẽ cùng nhau ngày càng chơi hay hơn qua từng trận đấu", HLV Arnold chia sẻ với báo giới.

Trong khi đó, tiền đạo Awer Mabil, người đã mở tỷ số cho Australia trước Trung Quốc, thì cho rằng chiến thắng 3-0 ở trận mở màn chưa thể hiện hết sức mạnh của Australia.

“Chúng tôi ở đây để làm nên lịch sử. Kết quả khởi đầu thực sự tuyệt vời nhưng chúng tôi còn có thể làm được nhiều hơn thế nữa. Chúng tôi chỉ mới khởi động thôi. Tôi thực sự rất hào hứng với những đấu tiếp theo", Awer Mabil cảnh báo các đối thủ.

Chiến thắng đậm trước Trung Quốc càng tiếp đà hưng phấn cho Australia để bước vào trận đấu tiếp theo. Họ đang có phong độ tốt với chuỗi 9 trận thắng liên tiếp, thành tích tốt nhất của họ trong gần 25 năm trở lại.

Ở lượt trận thứ 2 trong khuôn khổ bảng B vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á, Australia sẽ làm khách trên sân Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam vào ngày 7/9. Trong khi đó, Trung Quốc sẽ chạm trán Nhật Bản ở Doha, Oman tiếp đón Saudi Arabia trên sân nhà.

FPT Play và Truyền hình FPT là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại: • App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download • YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL19gf5ZottsromUH6DXSiWV9v9xuCLDEn • Website: fptplay.vn