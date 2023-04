Hiện trường vụ nổ kinh hoàng tại gara ôtô khiến 2 người tử vong ở Nghệ An

TPO - Lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết lực lượng chức năng không phát hiện các mảnh vỡ, mùi khói thuốc nổ. Công an đang làm rõ vụ nổ có liên quan đến bom, mìn hay vật thể gì khác.

Trưa 3/4, công an huyện Quỳnh Lưu đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ (công an tỉnh Nghệ An), thu thập tài liệu, điều tra nguyên nhân vụ nổ tại garage ôtô khiến 2 người chết, 4 người bị thương, xảy ra chiều 2/4.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Dinh - Phó chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết công an chưa đưa ra kết luận chính thức vụ nổ do bom hay vật thể gì khác.

“Khi kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng không phát hiện mảnh vỡ hay mùi khói thuốc nổ. Nguyên nhân vụ nổ có phải do bom, mìn hay vật gì khác phải chờ giám định hình sự đưa ra”, ông Dinh nói.

Theo ông Dinh, vụ nổ khiến 2 người tử vong, gồm chủ gara và người buôn đồng nát, sống cạnh gara ôtô khi người này mang khối sắt có đường kính khoảng 30 cm đến gara nhờ cắt hộ.

Ngoài ra, vụ nổ còn làm 4 người bị thương, gồm anh Nguyễn Duy Kỳ (38 tuổi) và 3 cháu nhỏ Hồ Tr.Nh. (14 tuổi), Hồ Tr.A.Đ. (10 tuổi) và Hồ Kh.V.(8 tuổi).

Một bác sĩ khoa cấp cứu Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An cho biết nạn nhân Nguyễn Duy Kỳ do một chân của nạn nhân Kỳ bị dập nát hoàn toàn nên các bác sĩ phải cắt cụt cẳng chân. Sau phẫu thuật, các chỉ số bệnh nhân đã ổn định, các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Trong khi đó, một cháu nhỏ bị thương nặng, phải cắt bàn tay và tháo một số đốt ngón của bàn tay còn lại. Hai cháu nhỏ khác bị thương ở chân và một số vị trí khác đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện ở huyện Quỳnh Lưu và TP Vinh.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 16h30 chiều 2/4, một vụ nổ xảy ra tại gara ôtô của anh Lê Tiến Hiển (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Vụ nổ khiến 2 người tử vong và 4 người bị thương. Tại hiện trường, nhiều dụng cụ sửa chữa ôtô bị hất văng. Trên nền đất có nhiều vết máu vương vãi.