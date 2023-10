Hiểm họa từ những cột điện nằm giữa đường ở Hòa Bình

TPO - Trên địa bàn xã Hợp Phong, huyện Cao Phong (Hòa Bình) xuất hiện nhiều cột điện nằm chình ình giữa đường gây mất an toàn giao thông, mỹ quan và tiềm ẩn nguy hiểm khác về điện.

Ngày 15/10, PV có mặt tại tuyến đường nối xã Hợp Phong đi xã Tân Phong (huyện Cao Phong). Ghi nhận thực tế cho thấy nhiều cột điện nằm chình ình trên đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt, một số cột điện còn ở vị trí chính giữa đường.

Bên cạnh những cột điện cũ là những cột điện thay thế, tuy nhiên qua thời gian dài, chưa thấy có đơn vị nào đến di chuyển.

Theo ông Bùi Văn Xuân (41 tuổi, trú xóm Trang Giữa, xã Hợp Phong), tuyến đường này được xây dựng khoảng một năm nay. Tình trạng cột điện nằm giữa đường cũng xuất hiện từ thời điểm ấy.

Nhiều nguy cơ mất an toàn, nhưng thực tế tại các cột điện này không hề có rào chắn hay cảnh báo người dân. Điều này theo người dân địa phương tiềm ẩn nguy hiểm đối với những người tham gia giao thông vào buổi tối hoặc thời điểm thời tiết khiến tầm nhìn hạn chế như mưa, sương mù.

Ông Bùi Văn Khương (57 tuổi, trú xóm Trang Giữa, xã Hợp Phong) cho hay: “Vào thời điểm Tết năm 2023, do trời tối nên đã có người va vào cột điện nhưng may mắn không bị thương. Người dân ở đây ai cũng mong muốn cơ quan chức năng di dời càng sớm càng tốt để đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông đi qua khu vực này”.

Cùng nỗi bức xúc, bà Bùi Thị Đậm (trú xóm Trang Giữa) bộc bạch: “Người dân ai cũng kêu ca vì hàng loạt cột điện nằm trên đường đi lối lại. Khi phản ánh đến đơn vị làm đường, trách nhiệm lại đẩy sang bên điện lực. Thực sự bà con nơi đây không biết kêu ai”.

Trao đổi với PV, ông Bùi Văn Thể - Trưởng xóm Trang Giữa cho biết, việc những cột điện nằm giữa đường, chính quyền địa phương đã trao đổi với đơn vị làm đường và yêu cầu họ di dời để tránh nguy hiểm cho bà con khi tham gia giao thông. Tuy vậy, sau thời gian dài, tình trạng trên vẫn còn tồn tại.

Bên cạnh nguy cơ mất an toàn giao thông, nhiều người dân còn lo lắng về vấn đề an toàn điện bởi lẽ những công tơ điện chỉ cách mặt đất khoảng hơn 1m. Việc này có thể khiến trẻ con hiếu động không may với tới hoặc thời điểm mưa gió, bão lũ tiềm ẩn nguy hiểm khôn lường.

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Cao Phong (chủ đầu tư dự án xây dựng tuyến đường bê tông nối xã Hợp Phong đi xã Tân Phong) xác nhận vẫn còn tình trạng nhiều cột điện nằm trên tuyến đường chưa được di dời.

"Lý do chưa di dời cột điện là do vướng mắc về mặt bằng, hiện hồ sơ đã duyệt xong và đang có kế hoạch triển khai di dời cột điện. Đơn vị sẽ kết hợp với Điện lực Cao Phong thực hiện trong thời gian sớm nhất. Sau khi nhận được phản ánh, Ban sẽ cử người lập rào chắn, giăng dây cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân", vị đại diện này cho biết thêm.