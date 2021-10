Hết áp thấp, mưa lại sầm sập từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Tây Nguyên

TPO - Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thêm. Tình hình mưa lớn còn có diễn biến phức tạp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (27/10), áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào đất liền tỉnh Khánh Hòa.

Hồi 11 giờ ngày 27/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở trên đất liền khu vực Nam Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thêm.

Do ảnh hưởng của của hoàn lưu vùng áp thấp, trong chiều nay (27/10), ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Tây Nguyên tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa khoảng 20-50mm, có nơi trên 80mm. Từ đêm nay mưa lớn giảm ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Từ đêm 27/10 đến ngày 31/10, ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió Đông. Tình hình mưa lớn còn có diễn biến phức tạp, cần chú ý theo dõi trong các bản tin dự báo mưa lớn tiếp theo.

Trong 24h qua, ở khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.

Dự báo, do ảnh hưởng hoàn lưu của vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới nên ngày hôm nay (27/10), khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và Tây Nguyên tiếp tục có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa khoảng 50-80mm, có nơi trên 100mm. Từ đêm nay mưa lớn giảm ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.