Hé lộ chủ nhân bấm được biển số xe 345.67 ở Gia Lai

Ngày 13/9, Công an thị xã An Khê, Gia Lai xác nhận, anh Thái Hoàng Minh (SN 2005, trú phường An Bình) vừa bấm được biển số xe máy 81G1-345.67.

Theo đó, khoảng một tuần trước, anh Minh được gia đình mua cho chiếc xe máy Wave Alpha 110cc. Đến sáng 13/9, Công an phường An Bình đã gọi điện thoại cho anh tới để bấm biển số.

Ngay sau khi đi làm về, khoảng 10h cùng ngày, anh Minh được bố chở tới làm thủ tục, bấm biển số cho xe máy mới. Cả hai bố con anh Minh rất bất ngờ, không nghĩ sẽ bấm được biển số đặc biệt trên.

Anh Minh chia sẻ, gia đình làm nông nên không đủ điều kiện mua xe máy giá trị cao. Để có phương tiện đi lại khi vào TP.HCM học, làm việc, gia đình đã quyết định mua xe máy dưới 20 triệu đồng cho anh Minh.

“Bấm cái em cứ nghĩ là chỉ ra biển bình thường thôi, vì đâu phải xe đắt tiền gì đâu mà cần biển số đẹp. Ai ngờ bấm xong khi ngẩng lên thấy biển số đẹp, cả hai cha con ngạc nhiên như trúng số. Bố em reo lên, dãy số gì mà đẹp dữ”, anh Minh chia sẻ.