Hầu hết doanh nghiệp chưa gửi kế hoạch thưởng Tết

TP - Ngày 8/12, tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh và phục hồi kinh tế, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM (Sở LĐTB&XH) cho biết, từ giữa tháng 11/2022, sở đã gửi văn bản đến 248.000 doanh nghiệp trên địa bàn đề nghị gửi kế hoạch tiền lương, thưởng cho người lao động dịp cuối năm.

Thời hạn cuối để các doanh nghiệp gửi kế hoạch là trước ngày 25/12, tuy nhiên đến thời điểm này, chỉ có 160 doanh nghiệp (chiếm khoảng 0,06%) gửi kế hoạch tiền lương, thưởng vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Về tình hình lao động bị mất việc, ông Lâm cho biết, tính đến hết tháng 11/2022, toàn thành phố có 28 doanh nghiệp cho thôi việc 2.859 trong số 15.317 lao động. “Đây là những doanh nghiệp có phương án sắp xếp lại lao động do thay đổi cơ cấu công nghệ và vấn đề về kinh tế. Nguyên nhân người lao động mất việc là do biến động thị trường thế giới ở các doanh nghiệp đang hoạt động như: may mặc, đồ gỗ nên phải sắp xếp lại lao động” - ông Lâm nói.

Về tình hình việc làm những tháng cuối năm 2022, ông Lâm cho biết, hiện thành phố có 248.000 doanh nghiệp hoạt động với khoảng 2,8 triệu lao động. Qua khảo sát cho thấy trong những tháng cuối năm có 328 doanh nghiệp bị thiếu đơn hàng với 353.638 lao động bị ảnh hưởng. Các doanh nghiệp đang duy trì việc làm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất phải cho người lao động nghỉ việc bằng cách không tăng ca, không làm ngày thứ 7, kết hợp cho nghỉ phép năm.