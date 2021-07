Hậu EURO 2020, Bonucci tiếp tục xát muối vào nỗi đau người Anh

TPO - Trung vệ Leonardo Bonucci tiếp tục xát muối vào nỗi đau tuyển Anh, dù cho chung kết EURO 2020 đã kết thúc cách đây một tuần.

Trên trang cá nhân, trung vệ tuyển Italy Bonucci vừa đăng bức ảnh đang ăn mỳ ống cùng thủ quân Chiellini kèm theo dòng chú thích: "Chúng tôi tiếp tục ăn mỳ ống, còn bạn thì sao?" .

Trong tiếng Italy, cụm từ “ăn nhiều mỳ ống” dùng để chỉ những người cần tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm. Cụm từ này thường được sử dụng trong lĩnh vực thể thao.

Động thái này của Bonucci được cho là tiếp tục chế giễu đội tuyển Anh, sau trận thua trước người Italia 2-3 trên chấm luân lưu ở chung kết EURO 2020 cách đây một tuần.

Đây không phải là lần đầu tiên Bonucci chế giễu Tam Sư. Thời điểm kết thúc loạt sút luân lưu và tuyển Italia và giành chức vô địch, trung vệ 34 đã chạy tới ống kính máy quay truyền hình, liên tục hét to "It's coming to Rome" (Bóng đá trở về Rome).

Anh đã "nói lái" theo khẩu hiệu "It's coming home" (Bóng đá trở về nhà) của người Anh trong suốt kỳ EURO 2020. Nước Anh luôn tự hào là nơi sản sinh ra môn bóng đá. "Bóng đá trở về nhà" được coi là thời điểm Anh lên ngôi vô địch. Nhưng không may, tuyển Anh đã gục ngã trước Italia ở loạt đấu súng.

Trong trận chung kết với đội tuyển Anh, Bonucci thi đấu cực hay. Không chỉ cùng Chiellini "bắt chết" các ngòi nổ của tuyển Anh, Bonucci còn là người ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 vô cùng quan trọng, trước khi hai đội héo nhau đến loạt luân lưu cân não. Bonucci cũng nhận giải Cầu thủ hay nhất trận chung kết.

Đây là lần thứ hai Italia vô địch EURO, trong khi đội tuyển Anh tiếp tục chưa có duyên với chiếc Cúp danh giá nhất châu lục, dù không ít lần họ đã tiến sát đến ngưỡng cửa của thiên đường.