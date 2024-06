Hanwha Life khởi động chuỗi sự kiện 'Trao bảo vệ, trọn an tâm' kỷ niệm 16 năm tại Việt Nam

Nhân kỷ niệm 16 năm có mặt tại Việt Nam, Hanwha Life khởi động chuỗi sự kiện trách nhiệm xã hội vì cộng đồng (CSR) với tên gọi “Trao bảo vệ, trọn an tâm” tại 16 địa phương trên cả nước, với mong muốn đồng hành, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt.

Hành trình mang yêu thương đến khắp cả nước

Có mặt tại Việt Nam từ năm 2008, bên cạnh việc mở rộng và phát triển kinh doanh, Hanwha Life là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có sự đầu tư chỉn chu vào các hoạt động trách nhiệm xã hội vì cộng đồng.

Với giá trị cốt lõi "Nâng cao chất lượng cuộc sống" kế thừa từ tập đoàn Hanwha (Hàn Quốc), ban lãnh đạo Hanwha Life xác định CSR là một phần quan trọng trong kế hoạch phát triển bền vững của công ty tại Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 16 năm có mặt tại Việt Nam, Hanwha Life chính thức phát động chuỗi sự kiện CSR “Trao bảo vệ, trọn an tâm” ở 16 tỉnh thành trên cả nước cùng hàng loạt chương trình ý nghĩa.

Tại mỗi khu vực, Hanwha Life Việt Nam sẽ phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức và trao tặng những phần quà thiết thực cho những hoàn cảnh khó khăn, góp phần hỗ trợ, sẻ chia và mang đến giá trị lâu dài cho cộng đồng địa phương.

Ngày 12/6 vừa qua, chuỗi sự kiện CSR “Trao bảo vệ, trọn an tâm” đã được khởi động tại huyện Bình Chánh – Tp. Hồ Chí Minh thu hút hơn 300 thanh thiếu niên cùng các bậc phụ huynh và 100 chiến sĩ tình nguyện trên địa bàn. Sự kiện là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ em và gia đình gắn kết thông qua các hoạt động đa dạng về văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, đồng thời tạo không khí vui tươi trong ngày hè cho các em.

Trong khuôn khổ sự kiện, Hanwha Life Việt Nam đã trao tặng các suất học bổng và phần quà hỗ trợ học tập cho 56 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và đạt thành tích học tập tốt đang sinh sống tại 16 xã trên địa bàn huyện Bình Chánh. Cùng với đó, công ty cũng trao tặng 2 bộ máy tính cho Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh nhằm thúc đẩy tinh thần học tập, tìm hiểu và trau dồi kiến thức của người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên trên địa bàn.

Đặc biệt, gần 100 em thiếu nhi tại ngày hội đã hào hứng tham gia cuộc thi vẽ tranh “Bay cao ước mơ cùng Hanwha Life”. Cuộc thi là cơ hội để các em được thỏa sức sáng tạo, thể hiện những suy nghĩ, mong ước của bản thân cho tương lai.

Đại diện Hanwha Life Việt Nam chia sẻ: “Sự kiện tại Bình Chánh – Tp. Hồ Chí Minh đánh dấu cột mốc đầu tiên trong hành trình “Trao bảo vệ, trọn an tâm” nhân kỷ niệm 16 năm Hanwha Life có mặt tại Việt Nam. Thông qua chuỗi sự kiện này, Hanwha Life mong muốn góp phần nâng cao chất lượng sống, tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho cộng đồng và xã hội. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nhân rộng và triển khai tại các tỉnh thành còn lại để tiếp tục đóng góp những giá trị tích cực và giúp cho cuộc sống mỗi người trở nên tốt đẹp hơn.”

Hơn 16 năm vun đắp cho cộng đồng bằng chiến lược phát triển bền vững

Trong hơn 16 năm tận tâm phụng sự người Việt, với mục tiêu trở thành “Công ty bảo hiểm nhân thọ được tín nhiệm nhất” tại Việt Nam, Hanwha Life đã tích cực triển khai chiến lược phát triển bền vững thông qua nhiều hoạt động khác nhau. Công ty đã chủ động đầu tư vào nhiều dự án mang lại giá trị thiết thực, theo hướng dài hạn cho xã hội, giúp cải thiện đáng kể đời sống cho người dân dựa trên 3 mũi nhọn: Bảo vệ trẻ em, Thúc đẩy giáo dục và Chăm lo sức khỏe cộng đồng. Các hoạt động CSR của công ty còn nhận được sự ủng hộ và chung tay từ tập thể cán bộ nhân viên, thể hiện tinh thần đồng lòng vì cộng đồng đã đi sâu vào văn hóa công ty.

Hanwha Life Việt Nam còn đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, nghiên cứu và phát triển danh mục sản phẩm, dịch vụ nhằm cung cấp cho khách hàng các giải pháp tài chính đa dạng. Các sản phẩm như Life Fun:D – Sống Thỏa Chất, Tôi Chọn An Yên, An Khang Tài Lộc... được Hanwha Life “đo ni đóng giày” dành cho người Việt, mang đến cảm giác an tâm cho khách hàng bằng những quyền lợi toàn diện.

Đồng thời, Hanwha Life Việt Nam cũng không ngừng nâng cao quyền lợi cho khách hàng bằng việc chi trả quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng và kịp thời. Trong vòng hơn ba năm trở lại đây, Hanwha Life Việt Nam đã chi hơn 1.250 tỷ đồng quyền lợi cho hơn 150.000 trường hợp với các quyền lợi liên quan đến điều trị y tế, tử vong, thương tật, tai nạn, bệnh hiểm nghèo...., khẳng định những giá trị thiết thực của bảo hiểm nhân thọ cùng cam kết của Hanwha Life Việt Nam trong việc đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Bằng những nỗ lực đa dạng hóa danh mục sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, Hanwha Life Việt Nam đạt được những kết quả kinh doanh ấn tượng. Trong báo cáo tài chính năm 2023, Hanwha Life Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng mạnh như lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.002 tỷ đồng, tăng hơn 59% so với năm 2022, tài sản của công ty tăng thêm đến hơn 2.000 tỷ đồng, nâng tổng giá trị tài sản lên hơn 18.300 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2022.

Những thành tích kinh doanh hiệu quả và nỗ lực nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng của Hanwha Life Việt Nam đã được ghi nhận bằng những danh hiệu và giải thưởng uy tín như: Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 4 năm liên tiếp (2020-2023), Top 10 công ty bảo hiểm uy tín Việt Nam 7 năm liên tiếp (2017-2023), giải thưởng Saigon Times CSR – Doanh nghiệp vì cộng đồng 3 năm liên tiếp (2021-2023). Mới đây, Hanwha Life Việt Nam tiếp tục được vinh danh “Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ uy tín hàng đầu” tại giải thưởng Rồng Vàng năm 2024, đây là năm thứ 10 công ty vinh dự nhận danh hiệu này.

Thông qua chuỗi sự kiện “Trao bảo vệ, trọn an tâm”, Hanwha Life một lần nữa khẳng định mạnh mẽ cam kết gắn bó lâu dài tại Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt. Trong tương lai, Hanwha Life Việt Nam sẽ không ngừng đổi mới để luôn là điểm tựa tin cậy cho khách hàng, cộng đồng, xã hội, góp phần xây dựng một tương lai thịnh vượng, hướng đến mục tiêu trở thành “Công ty bảo hiểm nhân thọ được tín nhiệm nhất” tại Việt Nam.