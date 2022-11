'Hành trình công lý' tập 24: Hoàng (Việt Anh) và Phương (Hồng Diễm) về sống chung

TPO - Bà Xoan - hàng xóm của dì cháu Huyền (Phương My) - cung cấp thông tin quan trọng về vụ án Vương Quang Hữu. Thông tin này là cơ sở để Nguyệt (Thu Quỳnh) đề xuất điều tra lại vụ án 10 năm trước.

Trong tập 24 bộ phim Hành trình công lý, những hành động bất thường của bà Xoan - hàng xóm của dì cháu Huyền (Phương My) - khiến mọi người nghi ngờ. Nhận thấy điều bất thường, Quân (Quốc Huy) dọa đưa bà Xoan lên công an nếu bà không cung cấp thông tin. Quân truy hỏi lý do bà Xoan bị chồng đánh sảy thai.

Trước sự truy hỏi và dọa nạt của Quân bà Xoan cung cấp thông tin quan trọng đang che giấu về vụ án Vương Quang Hữu. Đây là cơ sở để Nguyệt (Thu Quỳnh) đề xuất tái điều tra vụ án oan từ 10 năm trước.

Bà Giang (NSND Như Quỳnh) và Hoàng (Việt Anh) chuyển về sống chung với ba mẹ con Phương (Hồng Diễm). Trở về sống chung với vợ, Hoàng luôn quan tâm chăm sóc Phương: "Giờ em đi làm vất vả, việc nhà có mẹ và anh lo. Em muốn ăn gì không để anh đi mua?".

Trước sự quan tâm của Hoàng, Phương chỉ khách sáo nói lời cảm ơn. Hoàng giải thích anh có thời gian dành cho gia đình nhiều hơn. Anh mong vợ có thể giúp mình gần gũi với Khang như xưa. "Tôi chưa bao giờ có ý định ngăn cản chuyện anh và các con. Anh cứ làm gì anh muốn", Phương nói.

Nguyệt đề xuất lật lại vụ án oan Vương Quang Hữu 10 năm trước. Theo Nguyệt tìm hiểu, hung khí của vụ án này là con dao gọt hoa quả gãy cán, tại hiện trường thu được một số dấu vân tay ở cửa sau và vết chân trên nền nhà.

Cô cho rằng việc so sánh bàn chân đối tượng và dấu vết thu được tại hiện trường chưa được phản ánh chi tiết. Đối với dấu vân tay thu được ở hiện trường, Nguyệt nhận thấy đây là chi tiết chưa đầy đủ, chưa rõ ràng để kết luận. Biên bản lấy lời khai về việc nhận biết hung khí cũng có sơ hở. Vậy nên, Nguyệt khẳng định các thông tin có được về vụ án này là chưa đầy đủ, không đảm bảo tính khách quan.

"Bước đầu tôi đánh giá có dấu hiệu sai sót trong quá trình điều tra và xử lý vụ án Vương Quang Hữu. Tôi đề xuất tiến hành rà soát, xác minh, kiểm tra thật kỹ để có căn cứ chính xác cho những nhận định tôi vừa nêu", Nguyệt nói.

Tập 24 bộ phim Hành trình công lý lên sóng lúc 21h40 ngày 30/11.