‘Hành trình công lý’ tập 22: Phương (Hồng Diễm) mắng chồng (Việt Anh)

TPO - Hoàng (Việt Anh) liên tục giấu giếm thông tin khi gặp chuyện, Phương (Hồng Diễm) tức giận mắng chồng suốt ngày chỉ biết nói "xin lỗi".

Trong tập 22 bộ phim Hành trình công lý, Nguyệt (Thu Quỳnh) cùng mẹ và bà Giang (NSND Như Quỳnh) có nói chuyện về gia đình Hoàng (Việt Anh) - Phương (Hồng Diễm). Mẹ của Nguyệt cho rằng nếu Phương không muốn làm vợ cũng nên chọn sống vì các con.

Không đồng tình với ý kiến của mẹ, Nguyệt cho rằng chuyện này không ai có thể trách Phương. Bà Giang hỏi Nguyệt có phải cô ủng hộ Hoàng và Phương ly hôn, tạo điều kiện để Phương đi làm trở lại.

Nguyệt tiếp tục lên tiếng bảo vệ Phương, nhắc lại những gì Phương chịu đựng. Cô nói rằng không bênh ai, nhưng tất cả chuyện Phương làm đều vì bọn trẻ và không ai muốn tan đàn xẻ nghé.

“Chuyện này Phương cũng đấu tranh vật lộn mãi mới quyết định chứ không hề đơn giản. Ai cũng biết việc anh Hoàng làm là sai. Mẹ và cô đều hiểu sức chịu đựng của con người có giới hạn thôi, chuyện này bị dồn nén quá lâu, nếu là người khác thậm chí còn không sống nổi”, Nguyệt nói.

Cường (Doãn Quốc Đam) bị công an triệu tập về tội đe dọa, gây thương tích và bắt giữ người trái phép đối với Huyền (Phương My). Dù bị công an đến tận nơi đưa đi, Cường vẫn ra sức chống đối: “Tôi không đi đâu hết. Việc này tôi không biết và tôi không liên quan”.

Cũng trong tập 22, bà Giang nhập viện, cả Hoàng và Phương đều có mặt tại bệnh viện. Tuy nhiên, Phương khuyên Hoàng về nhà để cô ở lại trông nom mẹ chồng. Bởi vì mặt Hoàng có nhiều vết thương, nếu để bà Giang nhìn thấy thì bà sẽ lo lắng.

Hoàng chưa rời khỏi bệnh viện, Phương chạy theo hỏi lý do Hoàng bị đánh. Hoàng né tránh trả lời câu hỏi của Phương, nói rằng chuyện này Phương không nên quan tâm.

Phương tức giận hỏi: “Anh định để mọi việc bung bét ra tôi là người biết cuối cùng à”. Lời Phương nói ngầm nhắc lại những chuyện không hay đã xảy ra trước đây, cô luôn là người cuối cùng biết chuyện.

Trước lời trách móc của Phương, Hoàng liền nói lời xin lỗi. Phương không thể bình tĩnh vì Hoàng khi nào có chuyện cũng chỉ biết nói câu xin lỗi. Tập 22 phim Hành trình công lý lên sóng vào 21h40 thứ hai ngày 28/11.