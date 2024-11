Hàng vạn du khách về cúng bái trong ngày giỗ Đền Ông Hoàng Mười

TPO - Hai ngày qua, hàng vạn du khách thập phương đã về dâng lễ, cúng bái nhân dịp giỗ Đền Ông Hoàng Mười (xã Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ An) và cầu mong bình an, may mắn, tài lộc đến với người thân, gia đình mình.