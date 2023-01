Hàng ngàn người nô nức đến chùa Hương Tích trẩy hội đầu năm

TPO - Trong không khí rộn ràng những ngày đầu Xuân, hàng ngàn du khách đã đổ về chùa Hương Tích (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) để tham quan, cầu may, bình an trong năm mới.