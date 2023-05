Hàng loạt lan can bờ sông giữa trung tâm Hà Nội nghiêng đổ, xuống cấp

TPO - Nhiều đoạn lan can bảo vệ hai bên bờ sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Sét, sông Lừ... đã xuống cấp trầm trọng từ lâu, cột sắt đều hoen gỉ, hư hỏng, nghiêng đổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Theo ghi nhận của PV, tại một số con sông chảy qua nội thành như Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Sét, sông Lừ,... nhiều đoạn lan can bảo vệ đang trong tình trạng hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, cột sắt hoen gỉ, có nơi thậm chí đã không còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho những người sinh hoạt, sinh sống tại khu vực bờ sông.

Người dân tại khu vực cho biết, tình trạng lan can xuống cấp, biến mất đã xảy ra nhiều năm nay mà không thấy đơn vị nào đến sửa chữa. "Lan can là để đảm bảo an toàn cho đường bộ và đường sông, vì vậy lan can xuống cấp thì rất dễ xảy ra những trường hợp không mong muốn. Tôi cũng không biết là có đơn vị quản lý, chịu trách nhiệm khi lan can hư hỏng không nhưng mãi không thấy sửa chữa hoặc thay mới", bác Tùng (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ.

"Hàng rào bị mất nhìn nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị, nhiều đoạn nằm trên vỉa hè bé, những ngày mưa có thể bị trơn trượt, và có thể bị ngã xuống phía dưới", bạn Lan Anh (Hoàng Mai, Hà Nội cho biết).