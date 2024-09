Hàng loạt cơ sở giáo dục công lập ở Thanh Hóa chưa đảm bảo về phòng cháy chữa cháy

TPO - Qua theo dõi, cơ quan công an cho biết nhiều cơ sở giáo dục công lập ở thành phố Thanh Hóa vẫn còn tồn tại các vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Theo đó, hiện nay, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa có 129 cơ sở trường công lập, trong đó có 11 trường học do UBND tỉnh (Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công thương) quản lý và 118 trường học do UBND thành phố quản lý.

Qua theo dõi, nắm tình hình của Công an thành phố Thanh Hóa, từ tháng 12/2022 đến nay, việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện nhưng vẫn chưa đảm bảo theo quy định. Do đó, vẫn còn tồn tại các vi phạm về PCCC và CNCH.

Cụ thể như, có 21/118 cơ sở đã được thẩm duyệt thiết kế về PCCC, tuy nhiên chưa được nghiệm thu; 67/118 cơ sở chưa được thẩm duyệt về thiết kế về PCCC; 48/118 cơ sở không thiết kế đủ số lượng lối thoát nạn; 82/118 cơ sở chưa trang bị đầy đủ hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy; 74/118 cơ sở chưa đo điện trở tiếp địa hệ thống chống sét cho công trình định kỳ hàng năm; 66/118 cơ sở chưa thực hiện chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc; 110/118 cơ sở chưa tổ chức huấn luyện (hoặc huấn luyện chưa đầy đủ số lượng người) nghiệp vụ PCCC, nghiệp vụ CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở; 84/118 cơ sở chưa trang bị đầy đủ phương tiện PCCC và CNCN cho lực lượng PCCC cơ sở...

Theo Công an thành phố Thanh Hoá, những vi phạm trên là vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH, trong đó có các vi phạm thuộc diện tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của cơ sở do không đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC. Một số vi phạm thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư (chủ tịch UBND các phường, xã) do nguyên nhân chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nguồn ngân sách hạn hẹp chỉ tập trung xây dựng nhiều phòng học mà bỏ qua hoặc trang bị không đầy đủ các hệ thống, thiết bị PCCC. Một số vi phạm thuộc trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở (Ban giám hiệu nhà trường) do nguyên nhân chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm, chưa tham mưu cho chủ đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung nguồn kinh phí để tổ chức khắc phục.

Hiện nay, Công an thành phố Thanh Hóa hướng dẫn các đơn vị thực hiện khắc phục toàn bộ các tồn tại. Nếu quá thời hạn quy định (cuối tháng 9/2024 và cuối tháng 12/2024, tuỳ từng lỗi vi phạm đã được chỉ ra) mà các đơn vị chưa khắc phục xong thì đơn vị chức năng sẽ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.