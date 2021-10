Hàng chục xã ở Quảng Bình - Huế ngập sâu trong nước, hồ thủy điện ào ạt xả lũ

TPO - Do mưa lớn diễn ra liên tục và mực nước lũ lên cao, hiện hàng chục xã ở các huyện thuộc tỉnh Quảng Bình - Thừa Thiên Huế đã ngập lụt cục bộ, có nơi ngập cao đến 1,2m. Hàng loạt hồ thủy điện tăng xả lũ với lưu lượng nước tăng vọt gấp nhiều lần so với ngày hôm qua.

Theo Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày 18/10, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Ở Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Dự báo, trong hôm nay, khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-130mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Theo Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, hiện lũ trên nhiều sông ở Trung Bộ đang tăng mạnh, vượt mức báo động (BĐ). Cụ thể, vào lúc 4h ngày 18/10, mực nước sông Kiến Giang tại Lệ Thủy là 3,05m, trên báo động (BĐ) 3: 0,35m; dự báo đạt đỉnh ở mức 3,2m, trên BĐ3 0,5m.

Lũ các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã đạt đỉnh ở mức BĐ1 đến trên BĐ2, riêng sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Bồ (TT.Huế), Vu Gia (Quảng Nam) ở mức BĐ3. Theo đó, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) tại Thạch Hãn là 5,84m, dưới BĐ3: 0,16m. Sông Bồ (TT.Huế) tại Phú Ốc là 4,26m, dưới BĐ3: 0,24m.

Lũ trên sông Vu Gia (Quảng Nam) tại Ái Nghĩa là 9,38m, trên BĐ3: 0,38m; tại Hội Khách là 16,59m, trên BĐ3: 0,09m.

Do mưa lớn kéo dài và mực nước lũ lên cao đã gây ngập lụt cục bộ một số khu vực trũng, thấp ven sông các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Cụ thể, tỉnh Quảng Bình có 23 xã/1326 hộ bị ngập. Trong đó huyện Lệ Thủy có16 xã /1076 hộ bị ngập từ 0,2m-0,5m; huyện Quảng Ninh có 5 xã/99 hộ bị ngập từ 0,2m-0,4m; huyện Bố Trạch có 3 xã/155 hộ bị ngập từ 0,3m-1,2m.

Ở Quảng Trị, có 6 xã ven sông Ô Lâu thuộc huyện Hải Lăng (xã Hải Phong, Hải Hưng, Hải Sơn, Hải Chánh, Hải Định, Hải Trường) và một số điểm thuộc thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị bị ngập cục bộ.

Còn ở Thừa Thiên Huế đã ngập cục bộ khu vực ven sông Bồ thuộc huyện Quảng Điền.

Hiện có 69 hồ thủy điện khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên đang điều tiết qua tràn, trong đó Bắc Trung Bộ 11 hồ, Nam Trung Bộ 16 hồ, Tây Nguyên 42 hồ.

Đáng chú ý một số hồ có lượng xả lớn như: Đa Krông 1: 1.071/1.088 m3/s; Hương Điền: 894/1.086 m3/s; Đăk Mi 4a: 846/955; Sông Ba Hạ: 1.200/1.445 m3/s; Sông Bung 4A: 1.077/1.241 m3/s; Sông Bung 5: 1.873/2.055 m3/s; Đăk Srông 3B: 3.283/3.650 m3/s; Ialy: 2.420/3.550 m3/s; Plei Krông: 1.922/2.175 m3/s; Sê San 3: 2.360/2.846 m3/s; Sê San 3a: 2.370/3.002 m3/s; Sê San 4: 3.517/4.820 m3/s; Sê San 4a: 3.842/4.232 m3/s. So với ngày hôm qua, mực nước xả của các hồ đã tăng vọt gấp nhiều lần.

Ngoài ra, Theo Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, do mưa lớn kéo dài, đến sáng 18/10, có 1.950/2.590 hồ tại các tỉnh từ Thanh Hóa – Quảng Nam và Kon Tum, Gia Lai đã đầy nước, trong đó: Thanh Hóa 385/610 hồ, Nghệ An 1.029/1.061 hồ, Hà Tĩnh 292/323 hồ, Quảng Bình: 128/150 hồ; Quảng Trị: 05 hồ/123; Quảng Nam: 19/73 hồ; Kon Tum 70/80 hồ, Gia Lai 17/114 hồ.

Hàng chục tuyến đường ngập sâu, nhiều tỉnh di dân khẩn cấp Về tình hình thiệt hại, tính đến sáng 18/10, đã có 3 người chết (Nghệ An 2; Hòa Bình 1) và 3 người mất tích (Quảng Bình 2; Quảng Trị 1). Về giao thông, có 76 vị trí sạt lở đường giao thông địa phương gây ách tắc giao thông (Huế 6; Quảng Nam 31; Nghệ An 33; Quảng Bình 6). Ngoài ra, có 36 điểm đường Quốc lộ và 143 tràn, điểm đường giao thông nội tỉnh (Huế 12; Quảng Nam 32; Đà Nẵng 1; Nghệ An 2, Quảng Bình 74; Quảng Trị 14; Đắk Lắk 8) bị ngập sâu, gây ách tắc giao thông. Về nông nghiệp, có 1.976 ha lúa và 59 ha diện tích hoa màu, cây cảnh các loại bị ngập, cuốn trôi. Hiện các tỉnh, TP Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã tổ chức sơ tán 972 hộ dân khu vực ngập lụt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Tỉnh Quảng Bình dự kiến tiếp tục sơ tán 1.200 hộ vùng trũng huyện Lệ Thủy trường hợp mực nước vượt BĐ3 0,5m và tiếp tục lên.