Hàng chục người sập bẫy 'Kho hàng gia dụng' ảo

TPO - Ngày 12/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã chuyển hồ sơ, đối tượng Ngô Văn Tân (SN 2000, trú tại tỉnh Nam Định) đến Công an huyện Văn Lãng để xem xét khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phòng PA05 Công an tỉnh tiếp nhận đơn trình báo của 2 người dân cùng trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng về việc bị người khác lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 25 triệu đồng thông qua hình thức mua bán hàng trên mạng xã hội facebook. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã xác định đối tượng lừa đảo là đối tượng Ngô Văn Tân. Tại cơ quan điều tra, Tân khai nhận, do không có việc làm ổn định nên từ đầu năm 2022, đối tượng tạo tài khoản facebook “Kho Hàng Gia Dụng”, tài khoản Zalo “Kho Gia Dụng” để đăng tải, nhắn tin bán hàng mặc dù không có các mặt hàng này. Sau đó, chị C.T.K.L liên hệ đặt mua 200 chiếc quạt điện đeo cổ và C.T.H.T (đều trú quán tại xã Tân Mỹ, Văn Lãng) đặt mua 160 chiếc, với giá 70 nghìn đồng/chiếc. Thấy vậy, Tân yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc đến các số tài khoản ngân hàng của Tân, sau đó chiếm đoạt rồi chặn liên lạc với các bị hại. Ngoài ra, Ngô Văn Tân còn thừa nhận, bằng phương thức, thủ đoạn tương tự, từ tháng 2/2022 đến tháng 8/2022, đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của khoảng 20 bị hại, với tổng số tiền trên 100 triệu đồng. Nguyễn Duy Chiến