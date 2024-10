Hàng chục người mang hung khí từ Đồng Nai qua Bình Thuận để giải quyết mâu thuẫn làm ăn

TPO - Do mâu thuẫn trong làm ăn, mua bán hải sản tại khu vực bờ biển Ba Đăng (xã Tân Hải, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) nên hàng chục đối tượng mang theo hung khí từ Đồng Nai đến thị xã La Gi để giải quyết mâu thuẫn.

Qua công tác tuần tra vũ trang và nắm tình hình địa bàn, Công an thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) phát hiện thông tin có một số đối tượng ở Đồng Nai đang kéo đến khu vực Ba Đăng (xã Tân Hải, thị xã La Gi) để đánh nhau với một số đối tượng tại địa phương.

Ngay sau khi phát hiện thông tin trên, Công an thị xã La Gi đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ tổ chức tuần tra kiểm soát tại các tuyến ra vào thị xã, nhất là tại khu vực Ba Đăng.

Đến khoảng 20h30 phút ngày 23/10, Công an thị xã La Gi phối hợp với Công an huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) phát hiện ôtô BKS 60B - 057.99 có biểu hiện nghi vấn, đang di chuyển từ huyện Hàm Tân vào thị xã La Gi nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện có 19 đối tượng đi trên xe cùng một số hung khí như: 2 côn, 1 bình xịt hơi cay. Công an thị xã La Gi đã đưa số đối tượng trên cùng phương tiện, tang vật về trụ sở công an làm việc.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai do có mâu thuẫn trong làm ăn mua bán hải sản tại khu vực bờ biển Ba Đăng nên các đối tượng từ Đồng Nai đến thị xã La Gi để giải quyết mâu thuẫn.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với Công an thị xã La Gi tiến hành thu thập tài liệu chứng cứ, đấu tranh với số đối tượng nói trên. Đồng thời tiến hành xác minh nhân thân lai lịch để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

4 đối tượng đánh nhầm tài xế Grab

Tại TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), vào lúc 2h sáng nay, tại khu phố 5, phường Lạc Đạo có một số đối tượng thanh thiếu niên dùng hung khí tự chế, gậy gộc đánh ông T. M. T. (45 tuổi, trú khu phố 5, phường Lạc Đạo) gây thương tích.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Lạc Đạo khẩn trương đến hiện trường thì các đối tượng đã tẩu tán. Ông T. được người nhà đưa đi đến bệnh viện để sơ cứu một số vết thương tại ngón tay, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP. Phan Thiết đã chỉ đạo lực lượng triển khai thực hiện các biện pháp, tiến hành trích xuất camera tại khu vực, tuyến đường xảy ra vụ việc, xác định hiện trường, lấy lời khai người có liên quan, lập hồ sơ củng cố vụ việc, xác minh, truy xét đối tượng.

Qua làm việc với những người có liên quan, chứng kiến vụ việc được biết, các đối tượng trên đi tìm đánh người có tên là Việt do mâu thuẫn cá nhân. Tuy nhiên, không tìm được Việt, cùng lúc đó ông T. đi chạy xe Grab về, các đối tượng trên nhầm tưởng đó là Việt nên truy đuổi và dùng hung khí tự chế, gậy gộc đánh ông T. gây thương tích.

Tiến hành xác minh nhanh, đã xác định được các đối tượng nghi vấn có liên quan đến vụ việc, gồm H. N. H. (21 tuổi, trú tổ 3, khu phố 5, phường Lạc Đạo), L. H. V. K. (19 tuổi, trú tổ 4, khu phố 4, phường Lạc Đạo), Đ. H. L. (20 tuổi, trú tổ 2, khu phố 7, phường Lạc Đạo), N. N. P. (20 tuổi, trú tổ 8, khu phố 2, phường Lạc Đạo).

Hiện các đối tượng trên đã bỏ trốn. Công an TP. Phan Thiết đang tập trung lực lượng truy bắt các đối tượng để xử lý theo quy định.

18 đối tượng hẹn đánh nhau vì va chạm giao thông

Trước đó, vào lúc 0h20 ngày 20/10, Công an huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) nhận được tin báo của người dân về việc 2 nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô mang theo nhiều loại hung khí tự chế gây rối trật tự công cộng tại khu vực xã Nam Chính và thị trấn Đức Tài.

Sau khi nhận được tin báo, nhận thấy vụ việc có tính chất manh động, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, gây tâm lý hoang mang cho người dân, lãnh đạo Công an huyện Đức Linh đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát điều tra phối hợp công an các xã, thị trấn xác minh, truy xét các đối tượng liên quan.

Đến 15 giờ cùng ngày, lực lượng cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Linh đã xác định và tiến hành triệu tập 18 đối tượng có liên quan về trụ sở để điều tra làm rõ.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn phát sinh từ việc va chạm giao thông, nhóm của P. V. D. (16 tuổi, trú tại khu phố 3, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh) đã hẹn nhóm của N. C. N. H. (16 tuổi, trú tại khu phố 2, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh) đến khu vực quán cơm Niêu (thôn 8, xã Nam Chính) để giải quyết mâu thuẫn.

Đến 23h30 ngày 19/10, nhóm của D. điều khiển 6 xe mô tô cầm theo hung khí đến địa điểm đã hẹn, do không gặp được nhóm của H. nên các đối tượng tiếp tục điều khiển xe đến thị trấn Đức Tài để tìm nhóm của H.

Quá trình di chuyển, các đối tượng đã điều khiển xe với tốc độ cao, quẹt dao, kiếm xuống đường gây nguy hiểm và gây tâm lý hoang mang cho người dân hai bên đường. Khi đến khu vực thuộc khu phố 9, thị trấn Đức Tài thì gặp nhóm của H. gồm 12 đối tượng cũng mang theo hung khí. Tuy nhiên vì nhóm của H. mang theo ít hung khí hơn nên đã bỏ chạy.

Đến 0h45 ngày 20/10, khi các đối tượng đi đến đoạn đường thuộc khu phố 3, thị trấn Đức Tài thì gặp lực lượng công an nên bỏ chạy.

Hiện Công an huyện Đức Linh đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.