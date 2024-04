Hãng bay thất thu 5 triệu USD vì bảo trì động cơ

TPO - Air New Zealand thiệt hại hơn 56 triệu USD trong năm 2023, thất thu 5 triệu USD trong năm nay. Một trong những thách thức tác động đến hãng hàng không liên quan tới chi phí bảo trì động cơ.

Ngày 22/4, hãng hàng không Air New Zealand tuyên bố cắt giảm ước tính thu nhập hàng năm với lý do những khó khăn kinh tế dẫn đến nhu cầu khách hàng giảm ở thị trường nội địa và Bắc Mỹ, chi phí bảo trì động cơ tăng cao. Điều này khiến cổ phiếu của doanh nghiệp giảm 3,5%, mức thấp nhất trong một năm qua.

Air New Zealand dự kiến ​​thu nhập trước thuế lên đến 230 triệu đô la New Zealand cho năm 2024, giảm 10 triệu đô la New Zealand (hơn 5 triệu USD) so với kế hoạch ban đầu.

Đầu tháng 2, Air New Zealand từng chỉ ra tác động từ chi phí bảo trì động cơ cao dẫn tới khả năng thất thu trong năm nay. Doanh nghiệp cũng đang phải vật lộn để đối phó với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ cùng ngành ở Mỹ về mặt giá vé máy bay.

Hãng hàng không này đang phải vật lộn để đối phó với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ cùng ngành ở Hoa Kỳ về mặt giá cả.

Brad Smoling - Giám đốc điều hành của tổ chức tài chính Smoling Stockbroking - thông tin: “Air New Zealand có thị trường nội địa rất nhỏ và có tỷ suất lợi nhuận rất thấp. Họ luôn gặp phải thách thức khi cạnh tranh ở thị trường quốc tế".

Doanh nghiệp cho biết thu nhập của họ cũng sẽ thiệt hại gần 60 triệu USD do vỡ nợ tín dụng liên quan đến COVID-19 trong năm tài chính 2023. Và tình hình khó khăn sẽ tiếp tục tiếp diễn trong năm nay.

Hãng bay liêu xiêu vì lỗi của Boeing