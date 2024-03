Han So Hee và 'trai xấu' Ryu Jun Yeol thừa nhận yêu nhau

TPO - Han So Hee và Ryu Jun Yeol chia sẻ đã có tình cảm tốt đẹp và chính thức hẹn hò đầu năm 2024. Han So Hee gửi lời xin lỗi đến Hyeri - bạn gái cũ Ryu Jun Yeol - đồng thời khẳng định cô không phải "người thứ ba".

Sáng 16/3, Han So Hee đích thân xác nhận hẹn hò Ryu Jun Yeol và bác bỏ chuyện là “kẻ thứ ba”.

Nữ diễn viên cho biết nảy sinh tình cảm với bạn trai đầu năm 2024, nhấn mạnh Ryu Jun Yeol chia tay Hyeri đầu năm 2023, đến tháng 11 truyền thông mới đưa tin.

Giải thích về chuyện gặp gỡ ở triển lãm ảnh tháng 11/2023, Han So Hee nói đi cùng nhiếp ảnh của mình, mục đích chào hỏi Ryu Jun Yeol vì cả hai có thể hợp tác trong dự án phim.

Cô thừa nhận mất bình tĩnh và gửi lời xin lỗi đến Hyeri – bạn gái cũ của Ryu Jun Yeol - vì story gây tranh cãi trên Instagram hôm 15/3.

“Lẽ ra tôi nên im lặng và không làm gì cả. Nhưng tôi nghĩ mình đã mất trí một chút và đăng điều gì đó thô lỗ như vậy, vì tôi thấy hàng loạt tin đồn nói rằng mối quan hệ của tôi bắt đầu trước khi mối quan hệ của cô ấy kết thúc. Tôi muốn xin lỗi vì điều này. Bất kể lý do là gì, tôi đều thừa nhận tôi đã hành động thiếu suy nghĩ” – nữ diễn viên nói.

Sau bài xin lỗi và xác nhận, Han So Hee đã xóa story Instagram. Trước đó, nữ diễn viên sinh năm 1994 khẳng định không chen chân vào chuyện yêu đương của người khác: “Tôi không thích người có người yêu và cũng không cho họ cơ hội để thiết lập quan hệ dưới danh nghĩa bạn bè. Tôi không thấy hứng thú, không trao cơ hội, không chen chân vào chuyện yêu đương của người khác. Tôi thích show Transit Love (show hẹn hò của những cặp đã chia tay và không tiết lộ mối quan hệ quá khứ. Một số gặp người mới, một số quay lại với nhau), nhưng điều đó không có trong cuộc đời tôi. Tôi cũng thấy thú vị lắm đó”.

Sáng cùng ngày, C-JeS Studio - công ty chủ quản Ryu Jun Yeol xác nhận với Star New – cặp sao đang trong mối quan hệ yêu đương: “Ryu Jun Yeol và Han So Hee bắt đầu hẹn hò vào đầu năm 2024. Anh quen Han So Hee sau khi chia tay Hyeri, gần đây họ đã xác nhận tình cảm với nhau”.

Phía công ty cho biết để bảo vệ quyền cá nhân của các diễn viên, họ sẽ đáp trả bằng hành động pháp lý mạnh mẽ đối với mọi hành vi vu khống ác ý hoặc bài đăng chia sẻ thông tin sai lệch.