Han So Hee liên tục mất hợp đồng quảng cáo

TPO - Đánh mất hình tượng vì scandal tình ái, Han So Hee đang phải chịu những hậu quả trực tiếp như việc bị các đối tác quay lưng, cắt hợp đồng.

Ngày 20/3, Naver đưa tin thương hiệu rượu Chum Churum của Lotte Chilsung đã quyết định chấm dứt hợp đồng với nữ diễn viên Han So Hee sau khi scandal tình ái của cô nổ ra. Trước đó, đây là dấu hiệu cho thấy danh tiếng của ngôi sao Thế giới hôn nhânđang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 19/3, ngân hàng NH Bank (Nonghyup Bank) cũng quyết định không gia hạn hợp đồng quảng cáo với Han So Hee. Đáng nói, đối tác này đã đồng hành cùng nữ diễn viên trong suốt 3 năm. Việc liên tục đánh mất hợp đồng quảng cáo, cho thấy các đối tác đã liệt Han So Hee vào nhóm nghệ sĩ có nguy cơ xảy ra scandal cao, hình tượng bị hủy hoại. Đây là tổn thất trực tiếp tới thu nhập của nữ diễn viên.

Bên cạnh đó, theo QQ nhận định danh tiếng của Han So Hee đã bị quét sạch do những phản ứng thiếu khôn ngoan của cô trong vụ scandal với hai nghệ sĩ Ryu Jun Yeol và Hyeri. Cô liên tiếp có những phát ngôn gây tranh cãi, nói dối và thái độ khó hiểu trong các bài đăng.

Cụ thể Han So Hee từng phủ nhận việc hẹn hò Ryu Jun Yeol, không làm tiểu tam chen chân vào mối quan hệ của người khác, và mỉa mai nữ ca sĩ Hyeri trong bài đăng chiều 15/3.

Nhưng đến sáng ngày 16/3, cô xóa bài cũ, lên tiếng xin lỗi Hyeri vì hành vi thiếu khôn ngoan, cô thừa nhận có hẹn hò với Ryu Jun Yeol.

Han So Hee chia sẻ rằng cô biết tin Ryu Jun Yeol và Hyeri chia tay vào tháng 6/2023 nhờ đọc báo. Nhưng thực tế, hai nghệ sĩ trên vẫn giữ mối quan hệ, đi du lịch vào hồi tháng 10. Đến tháng 11/2023, họ mới bị truyền thông khui tin đã đường ai nấy đi nên cũng theo đó thừa nhận chia tay.

Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau khi Ryu Jun Yeol và Hyeri không còn bên nhau, Han So Hee bị bắt gặp cùng em gái đến triển lãm ảnh của Ryu Jun Yeol. Do đó, Han So Hee bị cho là chen chân vào mối quan hệ tình cảm của Ryu Jun Yeol và bạn gái cũ. Đồng thời, cô bị chê cười vì nhanh chóng phải lòng một anh chàng vừa chia tay người yêu.

Sau đó, Han So Hee đã nhiều lần trả lời bình luận của khán giả với nội dung bị đánh giá là thiếu trung thực, đổ lỗi cho người khác. Nữ diễn viên khẳng định hình tượng của cô là do khán giả xây dựng, tưởng tượng ra, giờ đây Han So Hee sẵn sàng chấp nhận việc bị hoen ố tên tuổi.

Ngoài ra, công ty quản lý của nữ diễn viên khẳng định việc bị hiểu nhầm về chuyện tình cảm, bị công kích trên mạng khiến tâm trạng của Han So Hee xuống dốc, cô im lặng trong phòng và có dấu hiệu trầm cảm. Tuy nhiên, khi từ Hawaii trở về Hàn Quốc, Han So Hee thể hiện thái độ vui vẻ, tươi tắn, dường như không bị ảnh hưởng bởi làn sóng tẩy chay của công chúng.

Chính thái độ phớt lờ scandal của Han So Hee càng khiến khán giả cho rằng cô coi thường dư luận.