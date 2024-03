Han So Hee có bạn trai, nhưng đang mất quá nhiều

TPO - Từ Hawaii, Mỹ về Hàn Quốc, Han So Hee thể hiện thái độ vui vẻ trước ống kính phóng viên. Song, biểu cảm của cô tại sân bay bị cho là thách thức dư luận, điều đó đẩy nữ diễn viên vào tình thế mất nhiều hơn được.

Han So Hee đang mất quá nhiều

Từ khi thông tin hẹn hò Ryu Jun Yeol xuất hiện, Han So Hee luôn ở thế bị động. Nữ diễn viên bị gán cho những biệt danh như "người thứ ba", "tiểu tam từ phim 19+ Thế giới hôn nhân bước ra đời thực".

Ban đầu, việc Han So Hee bị ghét chỉ tồn tại trong hội nhóm hâm mộ của chuyện tình 7 năm Ryu Jun Yeol - Hyeri. Nhưng khi "càng nói càng sai", Han So Hee trực tiếp đối đầu dư luận.

Nhìn lại drama tình cảm hot nhất giới giải trí Hàn hiện tại, có một số mốc cần lưu ý:

Ngày 14/3, khán giả phát hiện Ryu Jun Yeol và Han So Hee hẹn hò ở Hawaii, Mỹ.

Trưa 15/3, Hyeri đăng ảnh khu nghỉ dưỡng, chú thích "Thật thú vị".

Tối 15/3, Han So Hee đăng bài đáp trả, đại khái "không thích người có bạn gái, không cho bạn khác giới cơ hội thể hiện tình cảm, không chen vào mối quan hệ của người khác".

Sáng 16/3, Han So Hee xác nhận đang hẹn hò Ryu Jun Yeol.

Chiều 16/3, Han So Hee trả lời bình luận khán giả, cho rằng biết được thông tin Ryu Jun Yeol và Hyeri chia tay từ tháng 6/2023 qua một bài báo. Nhưng trên thực tế, truyền thông lần đầu đưa tin cặp sao Reply 1988 chia tay là vào tháng 11/2023.

Từ trước ngày 16/3, vẫn có khán giả đứng về phía Han So Hee và tin cô không chen chân vào mối quan hệ của người khác. Việc nữ diễn viên lên tiếng ngay sau khi vướng tin làm tiểu tam giúp fan của cô yên tâm hơn.

Tuy nhiên, vì quá nóng vội nên Han So Hee càng nói càng sai. Điều đó dẫn đến hệ lụy là "không ai muốn nghe chị giải thích", dẫn lời một khán giả trên mạng xã hội.

Và khiDispatchđăng thông tin Ryu Jun Yeol và Hyeri lạnh nhạt từ tháng 6/2023, diễn viên Reply 1988 tiến triển mối quan hệ với Han So Hee sau khi chia tay bạn gái, diễn viên Thế giới hôn nhân đã đánh mất thiện cảm với khán giả vì nói không đúng sự thật (thông tin thời gian Ryu Jun Yeol và Hyeri chia tay).

Giữa lúc gần như bị khán giả khắp nơi quay lưng, cách Han So Hee ồn ào sau "chuyến du lịch bão táp" ở Hawaii càng khiến cô bị chỉ trích.

Xuất hiện tại sân bay quốc tế Seoul ngày 18/3, Han So Hee tự tin tương tác với ống kính phóng viên. Cách diễn viên sinh năm 1994 bình thản, cười đùa ở sân bay sau khi bị 100.000 người hủy theo dõi vì ồn ào tình cảm tiếp tục bị khán giả Hàn Quốc cho là thách thức dư luận.

Ngoài ra, cách Han So Hee liên tục vén tóc, khoe nhẫn ở ngón áp út cũng gặp phản ứng trái chiều. Có người còn so sánh cách nữ diễn viên với tiểu tam Jung Soo Min trong bộ phim ngoại tình Cô đi mà lấy chồng tôi. Và khi một người bạn lên tiếng bênh vực Han So Hee, nói rằng đó là "nhẫn tình bạn", khán giả cũng không bận tâm.

"Bị 100.000 người hủy theo dõi mà còn vui như thế này, chắc cô ấy không nghĩ đó là vấn đề đâu", "Xem cái cách mà chị ấy tự hào vì vướng ồn ào kìa. Chưa biết thông tin tiểu tam có đúng không, nhưng hớn hở như vậy có hơi sai không?", "Chúc anh chị cứ hạnh phúc với nhau như vậy, đừng tách nhau ra để người khác liên lụy", khán giả bình luận.

Ngay sau khi hình ảnh Han So Hee cười tươi giữa sóng chỉ trích lan truyền trên mạng, biến cố mới ập đến với nữ diễn viên.

Sports Seoul đưa tin NH Bank quyết định ngừng hợp tác với Han So Hee. Cô là gương mặt đại diện của ngân hàng từ năm 2021, thời hạn 3 năm. Do sợ ảnh hưởng làn sóng tẩy chay từ khán giả, ngân hàng quyết định không tái ký hợp đồng với Han So Hee.

Han So Hee sẽ ra sao?

Trái với cách Han So Hee làm rình rang ngay sau khi vướng ồn ào, Ryu Jun Yeol "biết điều" hơn khi lặng lẽ về nước, mặc kín cổng cao tường, tránh gây ồn ào quá nhiều.

Ryu Jun Yeol cũng đổi lịch trình bay, không về cùng khung giờ với Han So Hee. Anh cúi gằm mặt và từ chối trả lời mọi câu hỏi của truyền thông.

Ngày 19/3, tại sự kiện đầu tiên sau ồn ào tình cảm, Ryu Jun Yeol giữ mặt lạnh. Theo Mydaily, một nhân viên lưu ý trước với phóng viên là không yêu cầu nam diễn viên thả tim trên thảm đỏ.

Sau khi bị chỉ trích vì công khai mối quan hệ với Han So Hee, Ryu Jun Yeol không muốn thể hiện hình ảnh đối đầu khán giả. Nam diễn viên hoạt động đủ lâu trong showbiz để hiểu rằng đây là cách tốt nhất để hạn chế trở thành đề tài bàn tán.

Trường hợp gần nhất, Karina (Aespa) phải viết tâm thư xin lỗi chỉ vì hẹn hò Lee Jae Wook. Điều đáng nói, hai ngôi sao đều độc thân trước khi đến với nhau, không vi phạm đạo đức xã hội hay vấn đề gì nghiêm trọng.

Trong quá khứ, không ít ngôi sao đang lên bị chững lại sự nghiệp vì ồn ào liên quan đến đời tư.

Năm 2019, sau khi ly hôn Goo Hye Sun, nam diễn viên Ahn Jae Hyun bị hàng loạt đài truyền hình, game show tẩy chay. Hình ảnh người đàn ông lạnh nhạt với vợ, dẫn đến cuộc ly hôn ồn ào khiến nhiều nhãn hàng lo lắng, chấm dứt hợp đồng với nam diễn viên, trong đó có Merbliss và Giordano.

Sự nghiệp vốn chỉ khởi sắc từ khi kết hôn với diễn viên Vườn sao băng, ồn ào liên quan đến chuyện tình cảm khiến sự nghiệp của Ahn Jae Hyun mờ nhạt.

Năm 2021, việc Kim Jung Hyun để chuyện tình cảm ảnh hưởng công việc và cách Seo Ye Ji thao túng bạn trai cũng khiến sự nghiệp của hai diễn viên trượt dốc.

Khi đó, Kim Jung Hyun đang được chú ý với vai diễn trong Hạ cánh nơi anh, bạn gái cũ anh là Seo Ye Ji vừa có bộ phim thành công Điên thì có sao. Dù lên tiếng xin lỗi nhưng họ mất nhiều hợp đồng. Khán giả thậm chí gửi kiến nghị lên trang web của chính phủ, yêu cầu đuổi Kim Jung Hyun khỏi ngành giải trí.

Trở lại với Han So Hee, việc nữ diễn viên liên tục lên mạng giải thích, đôi co với khán giả, thậm chí hình ảnh mới đây ở sân bay nhiều khả năng khiến công việc của cô bị ảnh hưởng nặng.

Hiện, việc Han So Hee chứng minh bản thân không phải người thứ ba không còn quá quan trọng. Chuyện cô cần làm là tìm cách lấy lại cảm tình của khán giả, và điều đó không dễ dàng sau những gì cô đã làm.

Mất bốn tháng để gặp và yêu diễn viên Reply 1988, nhưng Han So Hee đang quên là cô chật vật 10 năm để trở thành "tiểu Song Hye Kyo", được khán giả yêu mến trước khi thừa nhận "mất hết lý trí" vì yêu.