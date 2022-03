TP - Dạo này F0 phổ cập trong cộng đồng đến mức ai mà chưa bị dễ cảm thấy mình lạc lõng… Đùa thế chứ trên thực tế việc người mắc COVID-19 bị kỳ thị vẫn tồn tại. Và thường sẽ bị theo “gói” vừa F0 vừa là thành phần yếu thế, chẳng hạn sinh viên ở trọ.

Một clip lan truyền trên mạng ghi lại cuộc nói chuyện điện thoại của nam sinh F0 và chủ trọ. Mặc cho cậu trình bày: “Bây giờ chuyển ra ngoài cháu không có chỗ ở”, chủ nhà vẫn: “Cháu ra ngay và luôn tối nay cho cô đi nhé. Cô đang chờ cháu ra để xịt khuẩn đấy. Cô không cần biết đâu nhé” và cúp máy. Được biết nam sinh viên và bạn cùng phòng sau đó đã được đưa về quê bằng xe chuyên vận chuyển bệnh nhân.

Câu chuyện của H, sinh viên năm ba trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội chia sẻ trên báo còn đáng sợ hơn. Ngày 18/2, H thấy không được khỏe, xét nghiệm nhanh dương tính. Cô tự cách ly với nhà vệ sinh riêng, nhờ bạn mua giúp thức ăn và đồ dùng cần thiết. Nhưng do hàng xóm gây sức ép nên chủ trọ đã yêu cầu bố mẹ H đến đón con về. Ở nhà còn em trai 10 tuổi chưa tiêm vắc xin nên để giữ gìn cho người thân, dù trời mưa to, H vẫn tự đi xe máy về bệnh viện huyện để xét nghiệm và xin cách ly. May mà quãng đường cũng chỉ độ 50km. “Thời điểm di chuyển về quê, H sốt, khó thở, tuy nhiên không nhận được sự hỗ trợ, thông cảm nào của hàng xóm và chủ trọ”, bài báo nêu.

Nói dại nếu điều gì không may xảy đến với H, những người có liên quan có thấy hối hận? Với họ F0 không còn là người bệnh cần hỗ trợ mà đơn giản chỉ là mối nguy truyền nhiễm. Giờ là lúc xác định phải sống chung với COVID mà vẫn hành xử kiểu này rõ ràng chỉ tranh thủ bắt nạt người yếu thế mà thôi… May vẫn còn những trường như trường Đại học KTQD bố trí KTX cho sinh viên F0 có nhu cầu vào cách ly, lại hỗ trợ mỗi em 1 triệu đồng.

Ngay cả giáo viên ở Thủ đô cũng không được yên trong làn sóng F0 tăng cao. Vài ngày trước, vụ Trường THCS Văn Điển trừ điểm thi đua giáo viên nghỉ vì mắc COVID-19 gây bất bình dư luận. Nhà trường giải thích biện pháp này đã được thống nhất tại đại hội công nhân viên chức đầu năm: Giáo viên nghỉ một ngày trừ 2 điểm. Một tuần nghỉ vì F0 chỉ bị trừ 10 điểm đã là linh động rồi. Còn nếu F0 vẫn dạy trực tuyến sẽ chỉ bị trừ 5 điểm. Nhưng ngẫm ra xử lý kiểu này khác nào khẳng định F0 cũng lại một cái tội đáng phạt?!

Từ phản ánh của giáo viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì đã yêu cầu nhà trường bỏ ngay quy định này, đồng thời “rút kinh nghiệm sâu sắc”. Trưởng phòng Phạm Văn Ngát nhấn mạnh: “Giáo viên bị F0 thể nhẹ mà cố gắng dạy trực tuyến cho học sinh là điều trân quý và phải được động viên, chia sẻ và khen thưởng chứ không thể phạt hoặc trừ thi đua”.

Bạn tôi là giảng viên tại một trường đại học ở Hà Nội cũng đang khá hoang mang chỉ vì mắc COVID-19. Theo quy định của nhà trường, giảng viên F0 do nghỉ ốm kéo dài sẽ không còn nằm trong diện xét thưởng cuối năm.

Những ngày nghỉ đương nhiên không có lương. Ai có xác nhận của y tế phường thì còn được tiền bảo hiểm. Trường hợp gặp trục trặc với phường thì coi như “mất trắng” cả lương, thưởng, trợ cấp. Mà không ít các phường giờ đang ở tình trạng quá tải, F0 phải tự đến xếp hàng để được chứng nhận là F0. Một số phường “dễ tính” hơn cho khai báo qua đường link, nhưng phải kèm clip ghi lại quá trình xét nghiệm đề phòng giả mạo kết quả lĩnh trợ cấp…

Trớ trêu ở chỗ trường không cho giáo viên dạy trực tuyến - lý do chính đáng để không phải trả lương. Nhưng giáo viên vẫn sẽ phải tìm cách dạy bù để sinh viên có kiến thức mà đi thi. Và tất nhiên những buổi dạy này giáo viên sẽ phải tự thu xếp ngoài giờ trên tinh thần tình nguyện.

“Hậu COVID-19 khiến cho việc giảng bài trở nên mất sức hơn. Tôi chỉ mong sắp tới có đủ sức khỏe để dạy bù cho sinh viên kịp thi đúng kế hoạch của nhà trường”, bạn tôi chia sẻ tình trạng không chỉ của riêng mình. Vì hiện lượng giáo viên và sinh viên F0 trong trường vẫn phổ biến. Có lớp đến 2/3 sinh viên phải ở nhà vì là F0. Như thế các em vừa ốm vừa thiệt thòi do mất buổi học.

Mất tiền mua thuốc, mất giờ dạy, mất thu nhập… chỉ là một phần. Ngoài ra giáo viên không tránh khỏi tâm tư khi công sức bỏ ra không được nhìn nhận. Nhưng bạn tôi lại kết luận, thôi coi như “cái hạn”: “Vả lại mình F0 thời điểm nhiều người cùng bị này cũng đỡ bị soi mói mệt mỏi so với trước, thế cũng là may rồi”. Nghĩa là ngoài việc không quản ngại truyền thụ kiến thức, các thầy cô như bạn tôi còn là tấm gương nhẫn nhịn, lạc quan cho học trò noi theo!