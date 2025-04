Hải Phòng thu ngân sách cao kỷ lục

TPO - Ba tháng đầu năm, TP. Hải Phòng thu ngân sách đạt hơn 47.800 tỷ đồng, hơn 40% dự toán thu ngân sách cả năm nay. Trong đó thu nội địa hơn 28.500 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu hơn 18.700 tỷ đồng.

Trong phiên họp thường kỳ tháng 3 diễn ra sáng 3/4, ông Nguyễn Ngọc Tú - Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng - cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố trong quý I/2025 ước tăng 11,07% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm công nghiệp - xây dựng tăng 12,74%; nhóm dịch vụ tăng 9,4% và nhóm nông - lâm - thủy sản tăng 1,52%.

Ba tháng đầu năm, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 47.800 tỷ đồng, tăng 44,16% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 28.500 tỷ đồng (tăng 48%), thu từ hoạt động xuất nhập khẩu hơn 18.700 tỷ đồng (tăng 44%).

Riêng trong tháng 3, thành phố thu ngân sách hơn 17.900 tỷ đồng, trong đó thu nội địa hơn 10.700 tỷ đồng.

Trong quý I, tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt hơn 45.300 tỷ đồng (tăng 15,9%). Kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 8,58 tỷ USD (tăng 5,48%). Sản lượng hàng hóa thông qua cảng khoảng 38,45 triệu tấn.

Thành phố tiếp đón khoảng 1,8 triệu khách du lịch (tăng 12,3%), trong đó khoảng 241.000 lượt khách quốc tế. Thành phố cũng thu hút thêm hơn 372 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các dự án trên địa bàn.

Ông Tú thông tin, 3 tháng đầu năm thành phố đã giải ngân được hơn 2.500 tỷ đồng vốn đầu tư công, trọng tâm các dự án lĩnh vực giao thông. Trong đó, vốn từ ngân sách Trung ương giải ngân đạt tỷ lệ 100%, ngân sách thành phố giải ngân đạt 8,2%.

Theo đánh giá của Sở Tài chính, ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã tập trung ngay vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá so với cùng kỳ, cơ bản đạt và vượt kế hoạch dự kiến như: thu ngân sách, sản lượng hàng hóa qua cảng, doanh thu dịch vụ, tổng vốn đầu tư… Các chính sách về an sinh xã hội được triển khai kịp thời, các hoạt động lễ hội, văn hóa được tổ chức tốt, đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Ngọc Tú cũng cho hay, trong thời gian tới TP. Hải Phòng sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Trong đó, tập trung sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và biên chế của hệ thống chính trị. Triển khai quyết liệt các giải pháp thực hiện chủ đề năm 2025 “Mở rộng không gian kinh tế, đô thị; phát huy cơ chế, chính sách đặc thù; tăng cường chuyển đổi xanh, chuyển đổi số”.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, công nghiệp, du lịch trọng điểm. Đặc biệt các dự án về cảng biển, hàng không, khu cụm công nghiệp; các dự án du lịch tại Cát Bà, Đồ Sơn; các dự án đô thị, nhà ở xã hội, trung tâm thương mại. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.