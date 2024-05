Hải Phòng sẽ di dời loạt nhà máy thép để chỉnh trang đô thị

TPO - Thành phố Hải Phòng vừa giao các cơ quan chức năng hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thép tại khu vực phường Quán Toan (quận Hồng Bàng) và xã An Hồng (huyện An Dương) với tổng diện tích hơn 50ha ven sông Cấm để chỉnh trang đô thị.

UBND quận Hồng Bàng (thành phố Hải Phòng) vừa thông báo yêu cầu các cơ sở sản xuất, kho của các doanh nghiệp thép dọc quốc lộ 5, thuộc địa phận phường Quán Toan di dời vào các khu cụm công nghiệp tập trung trong năm 2025.

Theo thống kê của UBND quận Hồng Bàng, tại khu vực này có 8 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thép đang quản lý sử dụng khoảng hơn 50ha đất thuộc diện di dời.

Trong đó, phần diện tích thuộc địa phận phường Quán Toan (quận Hồng Bàng) hơn 36ha, phần diện tích thuộc địa phận xã An Hồng (huyện An Dương) hơn 14,2ha.

Tại khu vực này, ngoài Công ty cổ phần thép Trung Kiên là doanh nghiệp kinh doanh thép, số còn lại đều là doanh nghiệp sản xuất thép.

Trong số các doanh nghiệp được yêu cầu di dời, Công ty TNHH ống thép Việt Nam đang sử dụng hơn 3,3ha đất sản xuất, hạn sử dụng đến hết năm 2033.

Còn Công ty Liên doanh sản xuất thép VinaAusteel (Thép Việt Úc) đang sử dụng hơn 5,5ha đất xây dựng văn phòng làm việc, xưởng sản xuất, kho cán luyện thép, thời hạn đến hết năm 2025.

5 doanh nghiệp còn lại đều đã dừng hoạt động sản xuất kinh doanh, có doanh nghiệp đã bị thu hồi, có doanh nghiệp đã chuyển nhượng một phần tài sản cho đơn vị khác.

Đáng chú ý, Công ty CP Công nghiệp nặng Cửu Long (Công ty Thép Cửu Long) thuê hơn 19,4ha đất tại xã An Hồng (huyện An Dương) và phường Quán Toan (quận Hồng Bàng) để xây dựng nhà máy luyện, cán thép, thời hạn sử dụng đến năm 2043.

Tuy nhiên, công ty này đã chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất (rộng hơn 13,8ha) cho Công ty TNHH Inox Nguyễn Minh. Tuy nhiên, Công ty TNHH Inox Nguyễn Minh đang khai thác, sử dụng nhà xưởng, nhà kho gắn liền với đất nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền thuê đất theo quy định. Gần 6ha còn lại, Công ty CP Thép Cửu Long vẫn đang khai thác sử dụng nhà xưởng, nhà kho theo hình thức liên danh, liên kết.

Trước đó, ngày 22/4, UBND thành phố Hải Phòng giao UBND quận Hồng Bàng, huyện An Dương thông báo tới các doanh nghiệp về việc di dời các cơ sở sản xuất, kho tàng của các doanh nghiệp thép tại địa phận phường Quán Toán (quận Hồng Bàng) và xã An Hồng (huyện An Dương) để thực hiện chỉnh trang đô thị. Đồng thời, yêu cầu các địa phương không thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất đối với các doanh nghiệp tại khu vực này.