Hải Phòng cưỡng chế hơn 500ha nuôi ngao trái phép

TPO - Sáng 9/9, UBND quận Hải An (TP Hải Phòng) thông tin, việc cưỡng chế, di dời 21 chòi canh, tháo dỡ cọc tiêu trên 500 ha nuôi ngao trái phép tại khu vực biển quận Hải An đã hoàn thành.

Theo kế hoạch, cuộc cưỡng chế được thực hiện trong ba ngày 8 - 10/9. Tuy nhiên, sau hơn một ngày, UBND quận Hải An (TP Hải Phòng) đã hoàn thành việc cưỡng chế, di dời 21 chòi canh, cọc tiêu trên các bãi ngao tại 13 điểm nuôi thả ngao trái phép trên mặt nước biển.

Việc nuôi thả ngao tự phát tại khu vực biển trên địa bàn quận Hải An có từ hàng chục năm trước. Ban đầu, các hộ dân nuôi thả ngao tại các bãi bồi ven sông, ven biển có diện tích vài ha.

Đến năm 2022, có tới 726 ha mặt nước biển, là các bãi bồi thuộc địa giới hành chính biển các phường Tràng Cát, Đông Hải 2 được người dân tự sử dụng làm bãi nuôi thả ngao.

Trước đó, UBND TP Hải Phòng thông tin, việc nuôi thả ngao tự phát, không theo quy hoạch phát triển ngành thuỷ sản đã xâm hại khu vực cấp phép khai thác cát, làm mất ngư trường khai thác thuỷ sản truyền thống của ngư dân, gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của TP Hải Phòng.

Do đó, UBND TP Hải Phòng có văn bản yêu cầu UBND quận Hải An phải di dời, giải toả việc nuôi ngao trái phép tại khu vực biển quận Hải An để trả lại ngư trường truyền thống cho ngư dân, trả lại diện tích đã cấp quyền khai thác cát.

Đến tháng 6/2022, UBND quận Hải An đã thực hiện cắm 26 phao tiêu, dựng 4 chòi canh xác định ranh giới khu vực biển. Đồng thời vận động được 15/28 hộ nuôi ngao trái phép tháo dỡ chòi canh, thu hoạch ngao, trả lại hơn 107 ha mặt nước biển bị vi phạm.

Các hộ dân đang sử dụng trái phép hơn 500 ha tại 13 vị trí trên khu vực biển này không chấp hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, tự di dời, tháo dỡ công trình, thu hoạch ngao trên diện tích mặt nước vi phạm nên địa phương này phải tổ chức cưỡng chế.

Liên quan nội dung này, TP Hải Phòng có văn bản cho phép các hộ dân được thu hoạch ngao tại khu vực cưỡng chế và bàn giao mặt bằng cho chính quyền sở tại.