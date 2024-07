Hải Phòng: Chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X

TPO - TP Hải Phòng đã bố trí 19 điểm thi đấu tại các trung tâm thi đấu, trung tâm thể thao thuộc các quận huyện trên địa bàn, đồng thời lên phương án đảm bảo ANTT, an toàn giao thông, cơ sở vật chất... đảm bảo điều kiện tốt nhất phục vụ vận động viên, huấn luyện viên các đoàn thể thao trên cả nước.

Chiều 11/7, bà Trần Thị Hoàng Mai – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng chủ trì buổi họp với liên ngành thành phố về công tác tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, năm 2024.

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 25/7-6/8, với sự tham dự của khoảng 15.000 vận động viên đến từ 63 tỉnh thành trên cả nước. Đêm khai mạc được tổ chức tại sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng) vào tối 28/7.

Theo bà Mai, hội khỏe được tổ chức với 15 môn thi đấu dành cho thanh thiếu nhi, như: bơi, điền kinh, bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông, bóng rổ, cờ vua, đá cầu, các môn võ, thể dục dụng cụ... Riêng môn bóng đá chia theo cấp học (tiểu học, trung học và phổ thông), bóng đá nữ chỉ thi đấu nội dung cấp học trung học phổ thông.

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng cho biết, để chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, thành phố đã bố trí 19 điểm thi đấu tại các trung tâm thi đấu, trung tâm thể thao các quận huyện trên địa bàn.

Đây là sự kiện thể thao cấp quốc gia, với tổng số lượng vận động viên, huấn luyện viên và thành viên tham gia lên tới hàng vạn người. Đặc biệt, hội khỏe là sân chơi, thi đấu của các em thanh thiếu nhi, học sinh trên toàn quốc.

Do đó, ban tổ chức đặt ra yêu cầu các đơn vị được trưng dụng làm điểm phục vụ hội khỏe phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng cơ sở vật chất tốt nhất cho đoàn các vận động viên của các tỉnh thành tham dự.

Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, được tổ chức chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 thi đấu ở cấp khu vực, Hải Phòng thuộc khu vực 2 cùng các tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Bắc bộ. Giai đoạn 2 thi đấu vòng chung kết, Hải Phòng là đơn vị đăng cai tổ chức.