Hai học sinh bị người lớn đe dọa, cướp điện thoại trong lúc câu cá

TPO - Trong lúc câu cá, hai học sinh lớp 8 bị người đàn ông dùng kéo uy hiếp, cướp 2 điện thoại iPhone rồi tẩu thoát.

Ngày 3/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đang tạm giữ một người đàn ông 45 tuổi để điều tra về hành vi dùng kéo đe dọa, cướp điện thoại của hai học sinh lớp 8 vừa xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, sáng 2/12, em T. và D.Đ.H. (13 tuổi, cùng ngụ tại TP Thủ Đức, học sinh lớp 8) câu cá ở khu vực dưới chân cầu Gò Dưa, đường Phạm Văn Đồng thuộc địa bàn phường Linh Đông (TP Thủ Đức).

Trong lúc các em câu cá, một người đàn ông đến xem và nói chuyện. Được một lúc, người này bất ngờ rút cây kéo đe dọa hai học sinh rồi lục lọi, lấy 2 điện thoại iPhone trong ba lô của em H. rồi bỏ đi.

Bị cướp tài sản, cả hai em về nhà báo lại sự việc cho người thân. Phụ huynh đã đưa hai học sinh đến trụ sở công an trình báo.

Vào cuộc điều tra, các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thủ Đức phối hợp với Công an phường Linh Đông truy xét và nhanh chóng bắt giữ nghi can. Bước đầu, đối tượng này đã khai nhận hành vi cướp điện thoại của hai nạn nhân.

Danh tính của nghi phạm hiện nay chưa được tiết lộ. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, xử lý.