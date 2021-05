Hải Dương ghi nhận thêm ca dương tính SARS-CoV-2, tạm dừng hoạt động của một chợ

TPO - Ngày 29/5, TP Hải Dương ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 là nữ (37 tuổi), trú phố Phạm Hồng Thái, phường Quang Trung, TP Hải Dương.

Trước đó, ngày 27/5 nữ bệnh nhân này được lấy mẫu xét nghiệm chùm cộng đồng, cho kết quả nghi ngờ. Ngày 28/5, cơ quan chức năng lấy lại mẫu xét nghiệm đơn và kết quả tiếp tục nghi ngờ dương tính SARS-CoV-2.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Ban chỉ đạo (BCĐ) Phòng chống COVID-19 TP Hải Dương đã ra thông báo khẩn số 12, yêu cầu tất cả người dân từng đến một số cửa hàng rau, thịt, cá… tại chợ Con và chợ An Ninh (phường Quang Trung) cần ra trạm y tế nơi cư trú khai báo để được hướng dẫn phòng dịch.

Liên quan ca bệnh này, sáng UBND phường Quang Trung đã quyết định tạm dừng hoạt động chợ An Ninh. Việc mua bán của người dẫn đã được phát phiếu đi chợ An Ninh sẽ được thành phố sắp xếplại phù hợp nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch và không ảnh hướng đến sinh hoạt đời sống của người dân.

BCĐ Phòng chống COVID-19 TP Hải Dương cũng thông tin, trong hai ngày 29 và 30/5, thành phố dự kiến lấy mẫu gộp 10 diện rộng để xét nghiệm SARS-CoV-2 thêm cho 49.000 trường hợp.

Theo kế hoạch, ngày 29/5, 25.000 trường hợp tại phường Lê Thanh Nghị, Ngọc Châu sẽ được lấy mẫu gộp. Ngày 30/5, thành phố tiếp tục lấy mẫu gộp cho 24.000 người tại 5 phường: Phạm Ngũ Lão, Hải Tân, Thanh Bình, Tân Bình, Tứ Minh.

Trên cơ sở kết quả xét nghiệm khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, thành phố sẽ đưa ra phương án lấy mẫu xét nghiệm cho 14 phường, xã còn lại.

Trước đó từ ngày 22-28/5, TP Hải Dương đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho gần 112.000 người ở phường Tứ Minh và 10 phường áp dụng bổ sung các biện pháp cao hơn để phòng chống dịch. Trong đó, 4 phường gồm: Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Quang Trung đã hoàn thành xét nghiệm.

Nhiều doanh nghiệp vi phạm quy định chống dịch

Ban chỉ đạo (BCĐ) Phòng chống COVID-19 TP Hải Dương cũng vừa ra thông báo về việc tạm dừng hoạt động đối với Công ty TNHH PNG Việt Nam, thuộc Cụm công nghiệp phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương do vi phạm trong công tác phòng chống dịch.

TP Hải Dương yêu cầu công ty này tạm dừng sản xuất, kinh doanh đối với toàn bộ phân xưởng, khu vực sản xuất. Đồng thời phải khắc phục ngay những tồn tại đảm bảo quy định phòng chống dịch.

TP Hải Dương cũng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Xí nghiệp may Tuấn Kỳ (phường Nguyễn Trãi) 15 triệu đồng và Công ty TNHH May Ever – Glory Việt Nam (phường Ái Quốc) 12 triệu đồng.

Hai công ty bị phạt do không thực hiện các biện pháp vệ sinh, khử khuẩn môi trường trong vùng có dịch; vi phạm quy định về thông tin giáo dục, truyền thông trong phòng chống dịch COVID-19.

UBND thành phố Hải Dương cũng yêu cầu 2 doanh nghiệp này dừng hoạt động để khắc phục vi phạm.