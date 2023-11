Hai du khách người Trung Quốc nhận lại số tài sản gần 500 triệu đồng đánh rơi

TPO - Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã làm thủ tục trao trả tài sản bị thất lạc cho 2 du khách Trung Quốc khi đi du lịch ở Hà Nội.

Trước đó, khoảng 10h20 ngày 18/11, ông Nguyễn Trung (SN 1959, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) đến Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ trình báo việc nhặt được nhặt được 1 chiếc túi xách màu đen bên trong có 5.135 đô la Mỹ, 1.180 đô la Hong Kong, 9.000 Nhân dân tệ, 3 thẻ tín dụng, 2 hộ chiếu Trung Quốc và một số đồ dùng cá nhân khác. Tổng giá trị tài sản hơn 500 triệu Việt Nam đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban chỉ huy Công an quận Tây Hồ đã chỉ đạo Đội An ninh phối hợp với Công an phường Yên Phụ xác minh tìm chủ sở hữu và mời 2 người Trung Quốc bị đánh rơi tài sản đến làm việc và nhận lại tài sản.

Tại cơ quan công an, cả hai cho biết đến Việt Nam để du lịch, khi đi tham quan chùa Trấn Quốc đã để quên túi xách bên trong có các đồ vật và tài sản như trên. Công an quận Tây Hồ đã tiến hành trao trả toàn bộ tài sản cho hai du khách Trung Quốc theo quy định.

Nhận lại tài sản, hai du khách Trung Quốc đã gửi thư cảm ơn đến Công an thành phố Hà Nội, cảm ơn tinh thần, thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Yên Phụ đã tận tâm, nhiệt tình giúp đỡ họ nhận lại được tài sản. Đồng thời hai du khách cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ông Trung, người đã nhặt được tài sản.

Công an quận Tây Hồ cũng đề xuất các cấp khen thưởng, biểu dương hành động đẹp của ông Trung. Đây là tấm gương sáng, đáng trân trọng và lan tỏa trong cộng đồng.