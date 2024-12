Hai cha con xông vào lớp lôi giáo viên ra sân trường đe dọa, xé áo làm nhục

TPO - Do mâu thuẫn chuyện nợ nần với đồng nghiệp, nữ giáo viên trường tiểu học ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã bị chồng con của người này xông vào lớp lôi ra đe dọa rồi xé áo làm nhục ngay ở sân trường.

Chiều tối 23/12, chị N.T.M.K (Giáo viên trường Tiểu học Vĩnh Phước 1, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết: Chị vừa làm việc với công an phường Vĩnh Phước để trình báo về việc bị cha con ông Đ. (ở TP Nha Trang) xông vào lớp học lôi ra sân trường đe dọa và xé áo làm nhục.

Theo chị K., vào lúc 15h cùng ngày, khi đang dạy học trong lớp chị nghe tiếng la lớn của bảo vệ trường ngăn cản hai người đàn ông đang hùng hổ xông vào lớp chị đang dạy.

Sau đó, ông Đ. xông vào lớp bóp cổ, nắm cổ áo chị lôi ra ngoài cửa, đòi đánh và chửi rủa. Nhiều giáo viên và bảo vệ chạy tới can nhưng ông Đ. vẫn không buông. Con trai ông Đ. cũng lao tới xé áo chị K. khiến chị bị hớ hênh thân thể trước sự chứng kiến của học sinh và các thầy cô đang đứng can ngăn. Sau khi có nhiều người đến can ngăn thì ông Đ. và con trai bỏ về.

Quá hoảng sợ, chị K. đã đến Công an phường Vĩnh Phước để trình báo sự việc. Trong khi đang làm việc tại cơ quan công an, ông Đ. lại tiếp tục đến trường, vào lớp học để kiếm chị. Lúc này, nhà trường đã gọi công an phường Vĩnh Phước đến để làm việc với ông Đ. thì ông Đ. mới chịu bỏ về.

Chị K. cho biết, mâu thuẫn xuất phát từ việc năm 2020 chị có chơi huê và vay của bà M. (giáo viên cùng trường, vợ của ông Đ.) một số tiền để giải quyết việc nhà và hằng tháng đều đóng tiền huê, đóng lãi cho bà M. Tuy nhiên sau đó, cả hai xảy ra bất đồng và mâu thuẫn trong việc nợ nần và trả lãi. Đến đầu tháng 8 năm nay, chị K. đồng ý ký giấy xác nhận nợ số tiền hơn 1,2 tỉ đồng và cam kết đến ngày 30/4/2025 sẽ hoàn trả đầy đủ cùng với lãi suất đã thỏa thuận với bà M.

Tuy nhiên, bà M. cùng chồng và con trai thường xuyên gọi điện, nhắn tin và đòi thuê xã hội đen xử lý, đe dọa tính mạng chị K.. Bà M. còn xúc phạm danh dự, lan truyền những thông tin sai lệch nói chị K. "cố ý lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" với các phụ huynh, nhà trường. “Tôi đi dạy thêm ở đâu là bà đến cơ sở đó đe dọa sẽ cho dẹp lớp, khiến không ai muốn nhận tôi. Việc làm của bà M. đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín nghề nghiệp, tinh thần tôi bị suy sụp, sức khỏe giảm sút, ảnh hưởng tâm lý đến các con của tôi khi các cháu còn đang đi học", chị K. nghẹn ngào nói.

Bà Huỳnh Thị Hồng Quyên (Hiệu trưởng trường Tiểu học Vĩnh Phước 1) xác nhận vụ việc trên là có thật và trường đã báo cáo với cơ quan công an.

Mới đây, chị K. đã làm đơn trình báo đề nghị các cơ quan có thẩm quyền ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của vợ chồng bà M., bảo vệ tính mạng, uy tín danh dự, sức khỏe, tinh thần cho chị. Chị cũng sẽ có đơn yêu cầu điều tra, khởi tố hành vi làm nhục người khác.

Tiền Phong sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.