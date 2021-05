Hai ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại Hà Nội và Đà Nẵng

TPO - Sáng 4/5, Bộ Y tế cho biết có thêm 4 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 2 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại An Giang và 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng tại Đà Nẵng, Hà Nội.

Cụ thể:

Bệnh nhân 2982 (BN2982) ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng: Bệnh nhân nam, 28 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; làm việc tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng từ ngày 29/4/2021.

Ngày 2/5/2021, bệnh nhân có triệu chứng sốt, mệt mỏi, được lấy mẫu ngày 2/5/2021, kết quả xét nghiệm ngày 3/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Bệnh nhân 2983 (BN2983) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: Bệnh nhân nữ, 65 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Bệnh nhân 2984 (BN2984) cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: Bệnh nhân nam, 57 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Ngày 3/5/2021, BN2983 và BN 2984 từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Long Bình và đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 3/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Bệnh nhân 2985 (BN2985) ghi nhận tại thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nam, 26 tuổi, có địa chỉ tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân có liên quan dịch tễ ngồi gần 2 chuyên gia Trung Quốc (nhập cảnh cách ly ngay từ ngày 9-23/4/2021 tại tỉnh Yên Bái) trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đến Hà Nội ngày 29/4/2021.

Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 40.505.

Kết quả xét nghiệm ngày 3/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Cũng theo Bộ Y tế, đã có thêm 6.555 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 3/5/2021.

Như vậy tính đến 16 giờ ngày 3/5/2021, tổng cộng đã thực hiện tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/thành phố cho 539.062 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, các lực lượng công an, quân đội.

Chi tiết 6.555 người được tiêm tại 13 tỉnh/TP trong ngày 03/5/2021 như sau: Bắc Ninh: 104 người; Hưng Yên: 454 người; Yên Bái: 64 người; Quảng Trị: 113 người; Thừa Thiên- Huế: 48 người; Khánh Hòa: 176 người; Gia Lai: 1.328 người; TP. Hồ Chí Minh: 1.661 người; Tiền Giang: 90 người; Lâm Đồng: 423 người; Bình Phước: 206 người; Kiên Giang: 2.008 người; Cà Mau: 68 người.