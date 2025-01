Hai Bí thư Thành Đoàn ở Bình Dương nhận nhiệm vụ mới

TPO - Anh Nguyễn Minh Tâm – Bí thư Thành Đoàn Thủ Dầu Một được điều động, bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Hòa. Chị Lâm Hoàng Thùy Trang – Bí thư Thành Đoàn Dĩ An giữ chức Trưởng phòng Văn hóa thông tin thành phố này.

Ngày 3/1, Thành phố Dĩ An (Bình Dương) đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm chị Lâm Hoàng Thùy Trang – Bí thư Thành Đoàn giữ chức vụ Trưởng phòng Văn hóa thông tin thành phố Dĩ An.

Thành ủy Dĩ An luân chuyển ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Trưởng phòng Văn hóa thông tin đến nhận nhiệm vụ công tác mới tại phường Bình An, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng ủy phường và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bình An.

Trước đó Thành ủy Thủ Dầu Một đã trao quyết định về việc bổ nhiệm anh Nguyễn Minh Tâm – Bí thư Thành Đoàn Thủ Dầu Một giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Hòa.

Anh Nguyễn Minh Tâm và chị Lâm Hoàng Thùy Trang trưởng thành từ hoạt động Đoàn. Cả hai đều được đánh giá cao trong quá trình công tác, được nhận nhiều bằng khen từ cấp tỉnh và Trung ương.

Cũng trong sáng 3/1, Thành ủy Dĩ An đã thông báo quyết định của Bộ Quốc phòng bổ nhiệm Thượng tá Huỳnh Tiến Minh - Chánh Thanh tra quốc phòng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương giữ chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố Dĩ An. Đồng thời thông báo quyết định của Bộ Quốc phòng về việc giải quyết nghỉ chờ hưu theo chế độ cho Thượng tá Lê Phi Hùng – Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố Dĩ An.