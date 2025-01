Công bố và trao quyết định bổ nhiệm hai Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

TPO - Bộ Công an quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàng, Chánh Thanh tra Công an tỉnh Quảng Nam giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh; tái bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh đối với Đại tá Nguyễn Hà Lai.