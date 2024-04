Hà Tĩnh: Nơm nớp xe hết kiểm định 7 năm vẫn nghênh ngang trên đường

TPO - Nhiều xe tải cũ nát, hết hạn kiểm định đến 7 năm hoặc không còn tem đăng kiểm song chủ phương tiện sử dụng, chở hàng hóa di chuyển công khai trên các tuyến đường ở Hà Tĩnh. Sự việc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, khiến người đi đường khiếp sợ

Thời gian qua, đi dọc trên Quốc lộ 1A, QL15 và tuyến Tỉnh lộ, huyện lộ qua huyện Can Lộc (tỉnh Hà Tĩnh) không khó để bắt gặp tình trạng các xe tải, xe tự chế cũ nát, quá hạn kiểm định, chở đầy vật liệu xây dựng chạy nghênh ngang trên đường.

Người dân địa phương cho biết các xe tải này chủ yếu là của các kho bãi cung cấp vật liệu xây dựng trên địa bàn. Mỗi ngày, các xe sau khi được xếp đầy sắt, thép, cát... sẽ di chuyển qua các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã để cung cấp vật liệu cho người mua. Một số xe còn nhồi nhét 3-4 công nhân trong cabin để bốc vác hàng hóa.

“Xe cũ nát, hết hạn kiểm định nhưng vẫn chạy nghênh ngang ngoài đường, chẳng nhường ai hết. Nguy hiểm nhất là các xe chở sắt thép lủng lẳng qua nơi đông người, trường học”, một người dân trú thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) cho hay.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, tại Cửa hàng vật liệu xây dựng Niệp Thái (xóm Yên Lạc, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc), có khoảng 6 chiếc xe tải luôn thường trực để chở xi măng, sắt thép, cát...cung ứng cho người dân trong xã và vùng lân cận. Tuy nhiên, phiếu đăng kiểm một số xe của đơn vị này đã hết hạn từ lâu song ngày ngày vẫn “chạy chui” ngoài đường. Cụ thể, một số xe tải mang BKS 38C 060.58 (hết hạn 6/2022); 37S 0515 (hết hạn 6/2017); 38H 8997 (không còn tem hạn đăng kiểm).

Tại kho chứa vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Đặng Cường ở thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc) cũng xuất hiện nhiều xe tải chở vật liệu của đơn vị này đã hết hạn kiểm định song chủ phương tiện vẫn tận dụng chở hàng hóa.

Ngoài ra, dọc các tuyến đường qua địa bàn huyện Can Lộc, nhất là khu vực vùng núi, xuất hiện nhiều xe tải khác hết niên hạn, cũ nát, không đảm bảo an toàn khi lưu thông. Một số xe có tem kiểm định nhưng đã hết hạn 7 năm, hay những chiếc xe hết niên hạn tỉnh khác nhưng lại hoạt động trên địa bàn. Các phương tiện này được cho là "chạy chui" nhưng thực tế hoạt động rất ngang nhiên, công khai trên các tuyến đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Công an huyện Can Lộc cho biết, đơn vị đã nắm bắt được thông tin các phương tiện hết niên hạn sử dụng, hết hạn đăng kiểm song vẫn lưu thông trên đường.

“Từng có nhiều phương tiện thuộc sở hữu cá nhân thường phục vụ chở keo tràm ở vùng núi đã hết hạn kiểm định song người dân tận dụng chở hàng. Từ thông tin báo chí về các xe tải hết hạn kiểm định song vẫn chạy trên đường, chở hàng hóa, đơn vị sẽ kiểm tra toàn diện, xử lý vi phạm”, vị lãnh đạo Công an huyện Can Lộc, thông tin.