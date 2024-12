TPO - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội triển khai mô hình "Ngã tư an toàn giao thông" tại 20 nút giao thông nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn cho người dân. Mô hình trên được triển khai từ ngày 4/12, và sau khi có chuyển biến tích cực sẽ đánh giá nhân rộng toàn địa bàn thành phố.

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, hành vi vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, dừng xe lên cả phần đường dành riêng cho người đi bộ... là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông tại các ngã tư. "Mặc dù đã có nhiều giải pháp để xử lý tình trạng này, song một bộ phận người tham gia giao thông ý thức chưa cao, vẫn cố tình vi phạm tạo nên hình ảnh chưa đẹp về giao thông của Thủ đô. Đã đến lúc xây dựng những “Ngã tư an toàn giao thông”, chính là nâng cao văn hóa giao thông của người dân Thủ đô" - đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết. Hiện nay, tại một số nút giao trọng điểm trên các tuyến trục chính ra, vào thành phố tình trạng người tham gia giao thông điều khiển xe đi ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, dừng, đỗ xe trái quy định, không chấp hành hệ thống biển báo, vạch kẻ đường... có diễn biến phức tạp, gây mất an toàn giao thông. Để giải quyết triệt để tình trạng trên, ngăn ngừa ùn tắc, giảm thiểu tai nạn giao thông, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông cho người dân, hướng tới xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao ý thức chấp hành của người dân, qua đó dần hình thành thói quen văn hóa giao thông trong cộng đồng, góp phần giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông. Xây dựng mô hình “Ngã tư an toàn giao thông”, triển khai tại các nút giao trọng điểm, tiến tới nhân rộng ra toàn địa bàn thành phố. Phòng CSGT cũng tăng cường công tác tuyên truyền và hướng dẫn pháp luật giao thông qua hệ thống loa truyền thanh tại 61 nút giao trọng điểm; phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng các tin bài, phóng sự để giúp người dân hiểu rõ các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông nói chung và hệ thống báo hiệu tại các ngã ba, ngã tư. Bên cạnh đó, Phòng CSGT sẽ rà soát, đánh giá về tổ chức giao thông tại các ngã ba, ngã tư trọng điểm, kiến nghị Sở Giao thông Vận tải bổ sung, sửa chữa, và lắp đặt hệ thống báo hiệu đường bộ như biển báo, vạch kẻ đường bảo đảm rõ ràng, đúng quy định, giúp người dân dễ dàng thực hiện... Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, sau khi mô hình “Ngã tư an toàn giao thông” được xây dựng, duy trì, đơn vị sẽ đánh giá hiệu quả tại các nút giao trọng điểm và đồng loạt triển khai nhân rộng ra toàn thành phố, nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn cho người dân. Hiện mô hình “Ngã tư an toàn giao thông” được triển khai tại 20 nút giao thông như: Lê Duẩn - Hai Bà Trưng, Khâm Thiên - Lê Duẩn, Đại Cồ Việt - Giải Phóng, Giải Phóng - Đỗ Mười, Ngã ba Ga Thường Tín, khu đô thị Thanh Hà - Cienco 5, Bắc Cầu Thăng Long, Võ Nguyên Giáp - Lối ra Nguyên Khê (hướng đi Quốc lộ 2), Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 2, Liễu Giai - Đào Tấn, Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng; Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám, Đường gom Đại lộ Thăng Long, Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học, Nguyễn Lương Bằng - Xã Đàn, Ngã Tư Sở - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, Cổ Linh - Đàm Quang Trung, Quốc lộ 32 (từ Km14 đến Km64), Quốc lộ 21A (từ Km0 đến Km12+200), Cát Linh - Giảng Võ, Láng Hạ - Giảng Võ, Đường Hồ Chí Minh (từ Km419+900 đến Km437+386). Thanh Hà