Hà Nội: Thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ an cư và trao sinh kế giúp thoát nghèo bền vững

TPO - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng khẳng định, UBND thành phố sẽ triển khai hoạt động của Quỹ "Vì người nghèo" hiệu quả đúng như cam kết, để mang lại an sinh xã hội tốt nhất, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cơ hội vươn lên, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Báo cáo về kết quả công tác Vì người nghèo và sinh xã hội TP. Hà Nội năm 2021-2022, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP. Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường thông tin, kết quả rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, Hà Nội hiện còn 3.612 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 0,16%), còn 30.176 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 1,38%), tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn.

Nhiều chính sách đặc thù mang lại hiệu quả tốt

Năm 2021, TP. Hà Nội đã kịp thời ban hành và triển khai có hiệu quả nhiều chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Nổi bật là các chính sách như: Hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động; hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo, hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống, trợ cấp hằng tháng bằng mức chuẩn nghèo, hỗ trợ tiền sử dụng nước sạch; hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế, hỗ trợ 100% học phí và chi phí học tập cho học sinh…

Tính riêng năm 2021, tổng nguồn lực thành phố dành cho các chính sách đặc thù hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội là trên 10.640 tỷ đồng.

Cùng với những chính sách hỗ trợ đặc thù của thành phố, từ năm 2021 đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố đã tiếp nhận ủng hộ Quỹ phòng chống dịch, Quỹ vaccine của thành phố từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với tổng kinh phí hơn 1.800 tỷ đồng, gồm tiền mặt và trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm. Thành phố đã chuyển ủng hộ Quỹ vaccine Trung ương là 548 tỷ đồng.

Thành phố đã tiếp nhận trên 14 tỷ đồng cho chương trình "Sóng và máy tính cho em", đồng thời trao tặng hơn 10.000 thiết bị học trực tuyến cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em học tốt trong đại dịch.

Ngoài ra, từ năm 2021 đến nay, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục thực hiện hiệu quả hai trọng tâm: Hỗ trợ an cư và trao sinh kế giúp thoát nghèo bền vững. Quỹ "Vì người nghèo" các cấp thành phố đã chi hỗ trợ trên 76,8 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 653 nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ phương tiện sản xuất như bò sinh sản, xe máy, máy khâu, máy cày, máy ép nước mía... giúp hộ nghèo, hộ cần nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn có việc làm tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, chống tái nghèo.

Cùng với việc thực hiện đồng bộ các chính sách, chương trình, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, hết năm 2021, TP. Hà Nội giảm được 3.057 hộ nghèo, đạt 262% kế hoạch, đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,04%, nâng số địa phương không còn hộ nghèo lên 19/30 quận huyện.

Tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

Ông Nguyễn Sỹ Trường chia sẻ “Mục tiêu trong kế hoạch giảm nghèo của TP 2022-2025 là phấn đấu trên địa bàn không còn hộ nghèo, hỗ trợ xây nhà ở cho hơn 1.000 hộ nghèo, đảm bảo các chế độ chính sách cho hộ nghèo theo quy định và cao hơn mức chung của cả nước.”

Theo ông Nguyễn Tri Phương - Trưởng Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc; nhằm có thêm nguồn lực giúp đỡ những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, UBND-UB MTTQ Việt Nam TP tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội TP Hà Nội năm 2022, với các nội dung: Phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; trao hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo (200 nhà Đại đoàn kết, 20 con bò sinh sản, 15 xe máy, 1 máy ép nước mía trị giá trên 10,7 tỷ đồng); tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho công tác giảm nghèo và an sinh xã hội; biểu dương các hộ gia đình nỗ lực vươn lên thoát nghèo tiêu biểu.

Đồng hành cùng TP. Hà Nội thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững không thể thiếu sự chung tay của các doanh nghiệp, chính vì vậy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng bày tỏ trong thời gian tới, TP. Hà Nội sẵn sàng nhận hỗ trợ từ các doanh nghiệp dưới nhiều hình thức khác nhau, để cùng chung tay hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cùng vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời khẳng định UBND thành phố sẽ triển khai hoạt động của Quỹ "Vì người nghèo" hiệu quả đúng như cam kết, mang lại an sinh xã hội tốt nhất, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cơ hội vươn lên, để không ai bị bỏ lại phía sau.