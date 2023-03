Hà Nội thu hồi sổ lâm bạ do xây bát nháo trên đất rừng

TPO - Một trường hợp tại xã Phù Linh (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) vừa bị thu hồi rừng (sổ lâm bạ) do cá nhân này vi phạm quy định theo Luật Đất đai, xây dựng trên đất rừng.

UBND huyện Sóc Sơn vừa có quyết định thu hồi sổ lâm bạ mang số hiệu 03, lập ngày 25/7/1989 mang tên hộ ông Phạm Văn Hòa, được UBND huyện Sóc Sơn xác nhận ngày 5/1/1989 (được mượn đất theo Quyết định số 6025/QĐ-UB ngày 19/11/1988 của UBND TP Hà Nội).

Vị trí thu hồi thuộc khoảnh 11, lô 1b-Bdc/1.9-CT- Bản đồ Quy hoạch rừng phòng hộ bảo vệ môi trường năm 2008 xã Phù Linh (huyện Sóc Sơn). Theo đó, lý do thu hồi bởi hộ dân đã vi phạm quy định theo Luật Đất đai.

Trước đó, vi phạm đất đai của hộ dân đã bị UBND xã Phù Linh lập hồ sơ, xử lý vi phạm hành chính tại Quyết định số 28/QĐ-XPHC, và được nêu tại Kết luận số 2553/KL-UBND của UBND huyện Sóc Sơn liên quan đến kết luận nội dung tố cáo lãnh đạo UBND xã Phù Linh.

UBND huyện Sóc Sơn giao UBND xã Phù Linh tiếp nhận sổ lâm bạ sau khi bị thu hồi, tổ chức quản lý rừng, đất lâm nghiệp theo quy định.

Đồng thời kiểm tra, xử lý dứt điểm vi phạm đất đai theo Kết luận số 2553/KL-UBND ngày 7/11/2022 của UBND huyện.

Huyện Sóc Sơn cũng đề nghị xã Phù Linh chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý chặt chẽ rừng đã thu hồi để giao, cho thuê theo đúng quy định của pháp luật. Các phòng Kinh tế, TN&MT phối hợp, hướng dẫn UBND xã Phù Linh có biện pháp quản lý đất đai đối với khu đất theo sổ lâm bạ sau thu hồi.

Việc thu hồi rừng (sổ lâm bạ) được UBND huyện Sóc Sơn thực hiện tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về Luật Đất đai, Luật Lâm nghiệp, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP và Nghị định số 83/2020/NĐ-CP của Chính phủ, cũng như Thông tư số 30/TT-BTNMT của Bộ TN&MT.

Trước đó, tháng 10/2018, TP Hà Nội tổ chức thanh tra toàn diện việc quản lý sử dụng đất, trật tự xây dựng từ năm 2008 đến nay tại xã Minh Trí và Minh Phú. Chính phủ cũng yêu cầu TP Hà Nội thanh tra việc quản lý, sử dụng đất rừng trên địa bàn 8 xã và thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn.

Cuối tháng 3/2019, thành phố công bố kết luận thanh tra, trong đó chỉ ra hàng nghìn công trình xây dựng vi phạm trên đất rừng Sóc Sơn. Chỉ hai xã Minh Phú, Minh Trí và khu vực ven 7 hồ lớn trong quy hoạch rừng đã có 797 công trình vi phạm.

Thế nhưng, vi phạm trên đất rừng tại Sóc Sơn vẫn diễn ra trong khi công trình vi phạm cũ chưa được xử lý dứt điểm. Như Tiền Phong đã phản ánh, giữa tháng 11/2022 tại xã Minh Trí, Minh Phú - vi phạm trật tự xây dựng, mua bán đất rừng làm khu nghỉ dưỡng vi phạm trên đất rừng có một số công trình đang xây dựng ven hồ Đồng Đò (xã Minh Trí) đã bị cưỡng chế. Cạnh Đồng Đò Coffee, một công trình sát hồ xây dựng đến tầng 3 bị đình chỉ, chờ tháo dỡ…

Cũng liên quan đến vi phạm đất rừng, UBND huyện Sóc Sơn cho biết, thời gian vừa qua, tại khu vực Trại Phong, thôn Phú Ninh (khu đất đã được Bệnh viện Da liễu Hà Nội bàn giao lại cho xã Minh Phú và huyện Sóc Sơn quản lý) xảy ra tình trạng mua bán, chuyển nhượng đất, xây dựng công trình trái phép nhưng chưa được chính quyền xã kịp thời phát hiện, lập hồ sơ xử lý vi phạm.

Để kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với việc mua bán chuyển nhượng đất, xây dựng công trình trên đất tại khu vực này, UBND huyện Sóc Sơn có văn bản chỉ đạo UBND xã Minh Phú và các phòng, ban, đơn vị chức năng về việc nghiêm cấm tình trạng mua, bán đất, xây dựng công trình trên đất tại khu Trại Phong, thôn Phú Ninh, xã Minh Phú.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tăng cường công tác kiểm tra cơ sở nhằm kịp thời phát hiện, tham mưu cho UBND huyện xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai theo thẩm quyền. Chủ động phối hợp, hướng dẫn UBND xã Minh Phú thiết lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai theo quy định; tham mưu UBND huyện văn bản chuyển cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện đối với vi phạm đất đai (nếu có).

UBND huyện Sóc Sơn giao Công an huyện kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng để xử lý nghiêm. Nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự, cơ quan công an phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn khởi tố vụ án, bị can theo đúng quy định của pháp luật...