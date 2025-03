Hà Nội sẽ điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2025

TPO - Ngày 24/3, UBND TP Hà Nội đã tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 3/2025 để xem xét một số nội dung trình kỳ họp HĐND thành phố.

Tại phiên họp, UBND thành phố đã xem xét và thông qua tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2025 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố.

UBND TP Hà Nội cũng xem xét thông qua Kế hoạch tái cơ cấu ngành công thương TP. Hà Nội đến năm 2030; xem xét thông qua Quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 11/2018-QĐ-UBND ngày 9/5/2018 của UBND thành phố về quy chế phát triển điện lực trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố cũng xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Bitexco được tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Nam đường vành đai 3 - phần còn lại khoảng 6,6 ha.

Được biết, dự án khu đô thị chức năng Nam đường vành đai 3 Hà Nội (tên thương mại dự án The Manor Park) do Công ty Cổ phần Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư có diện tích khoảng 89,749 ha. Đây là diện tích đất đối ứng được TP Hà Nội giao cho chủ đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư BT (đổi đất lấy hạ tầng) - đầu tư xây dựng đường giao thông bao quanh khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An.