Hà Nội: Nhiều trường học cảnh báo hiện tượng bắt cóc trẻ em

TPO - Ngày 24/3, nhiều trường học tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã gửi thông báo tới cha mẹ học sinh cảnh giác, quản lý, giám sát chặt chẽ con cái vì cho rằng có hiện tượng bắt cóc trẻ em.

Thông báo của một trường học trên địa bàn quận Hoàng Mai gửi phụ huynh học sinh với nội dung: Hiện tại có hiện tượng bắt cóc trẻ em. Đối tượng nhằm vào học sinh, nhất là học sinh tự đi bộ đi học.

“Giáo viên tăng cường ngay các biện pháp tuyên truyền, giáo dục học sinh kỹ năng phòng tránh, tăng cường giám sát, đề cao cảnh giác đồng thời thông báo, phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh về trách nhiệm quản lý con”, thông báo của trường nêu.

Chị T.D, phụ huynh có con học lớp 2, Trường tiểu học Đại Từ, quận Hoàng Mai cũng cho biết, trong ngày giáo viên chủ nhiệm đã gửi thông báo của nhà trường về việc cảnh báo hiện tượng bắt cóc trẻ em.

"Thông tin nhằm giúp phụ huynh nêu cao tinh thần cảnh giác, giám sát, đưa đón con từ nhà tới trường và từ trường về nhà", chị T.D nói.

Trả lời PV Tiền Phong, lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai xác nhận, trong ngày một số trường học trên địa bàn đã phát đi thông báo tới phụ huynh nhằm nêu cao tinh thần cảnh giác, tránh có sự việc đáng tiếc xảy ra. Theo vị này, sở dĩ các trường có thông báo đó là trước đó đã có phản ánh của phụ huynh về hiện tượng, gần đây có kẻ lạ mặt đeo bám học sinh hoặc có ý đồ tiếp cận các em.

Liên quan đến vấn đề này, ngoài gửi lời cảnh báo tới cha mẹ học sinh, Phòng GD&ĐT cũng đã thông báo, đề nghị cơ quan Công an phối hợp, tăng cường giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho học sinh ở các trường học.

“Học sinh trên địa bàn rất đông, nhiều nơi học sinh đi bộ tới trường. Dù việc quản lý học sinh từ nhà đến trường, từ trường về nhà thuộc trách nhiệm của gia đình nhưng với vai trò quản lý cơ sở giáo dục, Phòng GD&ĐT cũng có trách nhiệm lên tiếng cảnh báo, đề phòng”, đại diện Phòng GD&ĐT Hoàng Mai nói.

Trước đó, Trường THPT Kim Liên cũng đã gửi thông tin tới toàn bộ cha mẹ học sinh các khối cảnh báo về hiện tượng lừa đảo mới xuất hiện. Đó là, có hiện tượng phụ huynh nhận được cuộc gọi từ số lạ của kẻ xấu thông báo học sinh đã mua hàng hoặc đồ ăn, quần áo, vật dụng… nhưng chưa trả đủ tiền. Học sinh đã phải để lại thẻ học sinh do đó, đối tượng sẽ yêu cầu phụ huynh gửi tiền vào số tiền khoản mà đối tượng cung cấp.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng ký văn bản gửi tất cả cơ sở giáo dục cảnh báo cán bộ, giáo viên, phụ huynh về thủ đoạn kẻ xấu sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố đã xảy ra tình trạng các đối tượng lợi dụng mạng viễn thông gọi điện, nhắn tin cho người thân, cha mẹ học sinh thông báo con em trong gia đình bị tai nạn đang cấp cứu hoặc nằm viện, cần chuyển tiền ngay nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sở GD&ĐT yêu cầu tuyên truyền đến toàn bộ cán bộ, giáo viên, học sinh và khuyến cáo cha mẹ học sinh toàn trường ở tất cả các cấp học nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa với các phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng lừa đảo.