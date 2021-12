Hà Nội: Người dân đi lễ Noel sẽ được các cơ sở tôn giáo gửi giấy mời

TPO - Thực hiện kế hoạch của TP Hà Nội, các tổ chức, cơ sở tôn giáo trên địa bàn quận Hoàn Kiếm thống nhất phương án chỉ tổ chức phần Lễ dưới hình thức trực tuyến, người dân đi lễ Noel sẽ được các cơ sở tôn giáo gửi giấy mời để phối hợp cùng lực lượng chức năng kiểm soát phòng chống dịch COVID-19.

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát Hình sự và các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội, triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự vào đêm Noel 2021.

Theo đó, thực hiện kế hoạch của UBND TP Hà Nội, các tổ chức, cơ sở tôn giáo trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã thống nhất phương án chỉ tổ chức phần Lễ dưới hình thức trực tuyến nhằm phòng chống dịch COVID-19.

Người dân đi lễ Noel sẽ được các cơ sở tôn giáo gửi giấy mời để phối hợp cùng lực lượng chức năng kiểm soát lượng người phòng chống dịch bệnh.

Theo Công an quận Hoàn Kiếm, đơn vị đã lên phương án bảo đảm an ninh trật tự gửi đến các tổ chức, cơ sở tôn giáo hạn chế tập trung đông người, bảo đảm công tác phòng chống dịch.

Hiện tại có 4 cơ sở tôn giáo lớn trên địa bàn đã được công an quận triển khai các tình huống bảo vệ, chủ động ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động tôn giáo để vi phạm pháp luật.

Cụ thể, từ 17h30 ngày 24/12, sẽ cấm đường không cho phương tiện ra vào phố Nhà Thờ (phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm).

Công an quận Hoàn Kiếm sẽ bố trí các chốt bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng từ xa, kiểm soát người dân có giấy mời được đi vào khu vực thực hiện nghi lễ tôn giáo.

Công an phường Hàng Trống phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, bảo vệ dân phố và cán bộ cơ sở tham gia, vận động nhân dân trên địa bàn chấp hành công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đồng thời, phối hợp với y tế phường đề nghị các cơ sở kinh doanh nhà hàng, quán ăn trên địa bàn phải có phương án bố trí sắp xếp đảm bảo khách ngồi giãn cách, phòng chống dịch bệnh tại khu vực quảng trường.