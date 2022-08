Hà Nội: Một số người dân chủ quan không muốn tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 4

TPO - Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, tiến độ tiêm vắc xin COVID-19 trên địa bàn còn chậm do người dân hưởng ứng thấp. Một số lý do gồm, dịch đã được kiểm soát tốt nên người dân có tâm lý chủ quan, lơ là, đánh giá thấp sự nguy hiểm của COVID-19; tâm lý về việc đã bị bệnh và tiêm chủng mũi 3 nên không muốn tiêm mũi 4.

Chiều 11/8, Hà Nội họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác trên địa bàn thành phố.

Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương cho biết, tình hình dịch COVID-19 đang được kiểm soát tốt trên địa bàn. Tính đến ngày 10/8, Hà Nội đã ghi nhận 1.615.049 ca mắc COVID-19 và 112 ngày không ghi nhận trường hợp tử vong do COVID-19 (kể từ ngày 19/4/2022).

Thành phố đã thực hiện giải trình tự gen 318 mẫu xét nghiệm, ghi nhận chủ yếu vẫn là các chủng BA.2, song đã xuất hiện biến chủng phụ của Omicron BA.4, BA.5. Hiện còn 3.374 trường hợp được quản lý, theo dõi, trong đó có 118 trường hợp tại bệnh viện, còn lại được quản lý, điều trị tại nhà.

Theo ông Cương, hiện dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng và các dịch bệnh lưu hành khác đang được kiểm soát, số mắc tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2021. Đến nay, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 1.183 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng so với cùng kỳ năm 2021 là 196 ca; sốt xuất huyết ghi nhận 608 trường hợp, tăng so với cùng kỳ năm 2021 là 359 trường hợp, chưa có trường hợp tử vong. Hiện chưa ghi nhận trường hợp mắc, nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ và bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân ở trẻ em.

Về công tác tiêm vắc xin COVID-19, tính đến ngày 10/8, thành phố đã tiếp nhận, phân bổ 17.501.993 liều vắc xin, trong đó, đã sử dụng 17.151.232 liều và tiếp tục triển khai tiêm theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế.

Thành phố tiếp tục tăng tốc độ tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi nhằm bảo đảm hoàn thành trong tháng 8/2022, hoàn thành sớm nhất việc tiêm mũi 3 và mũi 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên và đẩy nhanh tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng cho rằng, dịch COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng với những biến chủng mới xâm nhập vào nước ta. Tuy nhiên, công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân, đặc biệt là lứa tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi chưa đạt như mong muốn.

Theo ông Dũng, ngày 9/8 vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Công điện số 03 về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin COVID-19. Trên cơ sở nội dung của Công điện, yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để triển khai quyết liệt công tác này.

“Việc hoàn thành công tác tiêm vắc xin COVID-19 cũng như bảo đảm an toàn phòng, chống dịch là nhiệm vụ quan trọng hiện nay gắn với trách nhiệm mà các địa phương phải tập trung triển khai thực hiện. Địa phương nào làm tốt sẽ được biểu dương, khen thưởng, làm không tốt sẽ bị phê bình, nhắc nhở để rút kinh nghiệm”, ông Dũng nói.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, các sở, ngành, địa phương sớm mở chiến dịch tiêm vắc xin; rà soát công tác tiêm chủng dành cho các đối tượng một cách tổng thể để việc tiêm vắc xin nhanh nhất, đạt kết quả tỷ lệ cao nhất. Để làm được điều đó, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của các địa phương.

Ông Dũng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ trọng tâm mà các địa phương, đơn vị phải triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, quyết liệt. Trong đó, cần tăng cường công tác truyền thông để người dân hiểu được tác dụng của việc tiêm vắc xin, để người dân nhận thức rõ trách nhiệm trong công tác này. Cùng với đó, các địa phương cần rà soát một cách kỹ càng, cẩn thận từ cách vận động người dân đến triển khai tiêm chủng sao cho hiệu quả, khoa học và an toàn; đảm bảo sẽ đáp ứng việc tiêm chủng cơ bản hoàn thành trong tháng 8/2022.

Tính đến sáng 11/8, theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, thành phố đã triển khai tiêm được 4.569.345 mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) (đạt 97,9%) và 979.919 mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) (đạt 57,6%) cho người trên 18 tuổi. Ngoài ra, đã tiêm 526.475 mũi 1 (đạt 51,8%) và 213.219 mũi 2 (đạt 21%) cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Còn với nhóm trẻ từ 12 đến 17 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 1 và mũi 2 đạt trên 99% nhưng mũi 3 mới chỉ đạt 34,1% (tương đương với 233.955 mũi/685.485 trẻ).