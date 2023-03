Hà Nội kiên quyết giành lại vỉa hè ở tuyến phố trung tâm

TPO - Trước thông tin phản ánh "Hàng loạt vỉa hè trung tâm Thủ đô bị tái chiếm", Công an quận Hoàn Kiếm cho biết sẽ tổ chức tuyên truyền đồng thời xử lý các trường hợp chiếm dụng vỉa hè, lòng đường.

Như báo Tiền Phong phản ánh: Tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường, bày hàng hóa, biển quảng cáo, bàn ghế kinh doanh ăn uống, ảnh hưởng đến lối đi của người đi bộ... đã trở thành vấn đề nhức nhối trong nhiều năm. Trước đó, nhiều chiến dịch giành lại vỉa hè đã được triển khai nhưng thực trạng trên vẫn diễn ra.

Vỉa hè vẫn đang bị chiếm dụng để bày hàng hóa, biển quảng cáo, bàn ghế kinh doanh ăn uống, đỗ xe... đẩy người đi bộ xuống lòng đường trên phố Tây Sơn, đường Ô Chợ Dừa, phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa); phố Hàng Bún, Phan Đình Phùng (quận Ba Đình), phố Hàng Mã, Đinh Liệt (quận Hoàn Kiếm)... Nhiều vỉa hè khu phố cổ còn bị chiếm trọn, khách du lịch buộc phải đi xuống lòng đường.

Trước tình trạng trên, Công an quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Công an phường Hàng Mã, Hàng Bạc tham mưu với Chủ tịch UBND các phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các hộ kinh doanh tại phố Hàng Mã, Đinh Liệt chấp hành nghiêm quy định về công tác đảm bảo TTGT-ĐT, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, bày bán hàng hóa; xử lý các trường hợp bán hàng rong tại khu vực trên. Đồng thời mời chủ cơ sở kinh doanh trên tuyến phố Hàng Mã, Đinh Liệt lên trụ sở Công an phường để cam kết chấm dứt vi phạm.

Theo đó, kết quả kiểm tra xử lý 50 trường hợp vi phạm với tổng tiền phạt là 103,5 triệu đồng. Trong đó, 34 trường hợp chiếm dụng hè phố, lòng đường để kinh doanh, tổng tiền phạt là 85 triệu đồng; 9 trường hợp phương tiện dừng, đỗ sai quy định phạt 8 triệu đồng; 7 trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường phạt 10,5 triệu đồng.

Công an quận Hoàn Kiếm cũng cho biết thêm, tình hình vi phạm TTĐT tại các khu vực phố Hàng Mã, Đinh Liệt được giải quyết, Công an quận tiếp tục chỉ đạo phường Hàng Mã, Hàng Bạc, Đội CSGT-TT bố trí lực lượng TTKS xử lý không để vi phạm tái diễn.