Hà Nội kiểm tra hàng loạt cây xăng thông báo 'hết xăng'

Đại diện Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) cho biết, trước thông tin giá dầu có thể tăng vào kỳ điều chỉnh tới, nhu cầu mua xăng dầu của người dân tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố tăng cao. Do đó, Cục QLTT đã yêu cầu các Đội QLTT huy động 100% quân số giám sát các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, xử lý, làm rõ thông tin phản ánh về các cửa hàng xăng dầu "găm hàng", đóng cửa không bán hàng.

Qua kiểm tra sau khi có phản ánh, các Đội QLTT đều lập biên bản làm việc, xác minh, lý do chủ yếu là đang chờ nhập hàng hoặc do thương nhân phân phối chưa có hàng để cung cấp.

Một số cửa hàng xăng dầu kiểm tra trong 3 ngày qua bao gồm: Cửa hàng xăng dầu Thành Công (1A Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình), thuộc Công ty cổ phần xăng dầu HFC (bồn chứa hết xăng RON 95); Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Hồng Dương (huyện Thanh Oai); Cửa hàng xăng dầu Tuấn Trang (thôn Đoan Nữ, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức)... đều không còn xăng trong bồn chứa.

Trong tổng số 492 cửa hàng bán lẻ xăng, dầu trên địa bàn Hà Nội, có 19 cửa hàng đóng cửa. Trong đó 3 cửa hàng đóng cửa do Giấy chứng nhận đủ điều kiện hết hạn, đang chờ cấp lại hoặc được Sở Công Thương chấp thuận bằng văn bản; 16 cửa hàng còn lại ngừng bán hàng một phần do hết xăng hoặc dầu, chủ yếu do nhà cung cấp chưa có hàng.

Trước đó, để hạn chế hiện tượng một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu dừng bán hàng trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao, ngày 31/8 Cục QLTT Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các đội QLTT tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, các đội QLTT tại quận huyện thực hiện nhiệm vụ được giao tại văn bản số 734/QLTTHN-NVTH ngày 30/8/2022 của Cục QLTT TP Hà Nội về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm dừng, ngưng hoạt động, đóng cửa, yêu cầu phải “đo bồn, bể" để xác định lượng hàng tồn kho, đồng thời xác minh, làm rõ cụ thể lý do, nguyên nhân tạm dừng, ngưng hoạt động, tiến hành xử lý nếu phát hiện hành vi vi phạm. Bên cạnh đó tiếp tục duy trì và tiếp nhận thông tin phản ảnh qua thông báo đường dây nóng được dán công khai tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu.