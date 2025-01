Hà Nội: Giáo viên có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà Tết

TPO - 170 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn của các trường mầm non và trường chuyên biệt được lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội tặng quà, động viên nhằm có Tết Nguyên đán ấm áp.

Sáng 22/1, tại Trường Mẫu giáo Việt Triều - Hữu nghị, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức chương trình tặng quà cho 170 giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn các trường mầm non và chuyên biệt, gồm: Trường Mầm non B Hà Nội; Trường Mầm non Việt - Triều Hữu nghị; Trường Tiểu học Bình Minh, Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn và Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội động viên, chia sẻ và thấu hiểu về những nhọc nhằn của các thầy cô giáo, những người đang miệt mài nuôi dạy trẻ ở các trường mầm non cũng như các trường chuyên biệt.

“Dạy học là nghề đặc thù, đòi hỏi thầy cô sự tận tâm, quan tâm đến từng học sinh. Chăm sóc, dạy dỗ trẻ ở lứa tuổi mầm non, trẻ ở trường chuyên biệt, thầy cô giáo phải vất vả hơn gấp nhiều lần”, ông Cương nói.

Dịp Tết đến xuân về, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội động viên các thầy cô giáo thời gian qua đã cố gắng, nỗ lực vì học sinh sẽ tiếp tục cố gắng dạy học, chăm sóc trẻ, tạo môi trường thân thiện, hạnh phúc, để phụ huynh yên tâm gửi gắm con.

Với các cô giáo, thầy giáo có hoàn cảnh khó khăn, Giám đốc Sở GD&ĐT chia sẻ, động viên thầy cô vượt lên hoàn cảnh, không quản ngại khó nhọc từng ngày chăm sóc, dạy dỗ học sinh nhằm “góp cho đời những đóa hoa thơm”.

Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội cho biết, dịp Tết Nguyên đán năm nay, ngành Giáo dục Hà Nội chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tập trung chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, giáo viên diện chính sách; thưởng Tết cho người lao động theo quy định.

Toàn ngành có hơn 1.900 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được hỗ trợ dịp Tết với tổng kinh phí gần 1,3 tỷ đồng.

Cô Đào Thanh Tú, Chủ tịch công đoàn Trường Mẫu giáo Việt Triều - Hữu nghị chia sẻ, Tết Nguyên đán đã cận kề, sự quan tâm của Sở GD&ĐT Hà Nội khiến các thầy cô, cán bộ, nhân viên nhà trường cảm thấy ấm áp. Đây sẽ là nguồn động viên lớn lao, giúp các thầy cô tiếp tục cố gắng hơn nữa trong việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dạy trẻ trong thời gian tới.