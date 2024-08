Hà Nội đón gần 19 triệu du khách từ đầu năm

TPO - Trong tháng 8, du lịch Hà Nội đã đón 2,49 triệu lượt khách, tính chung từ đầu năm đến nay, ngành du lịch Thủ đô đã đón 18,95 triệu lượt khách, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong tháng 8, du lịch Hà Nội đã đón 2,49 triệu lượt khách, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, có 496,4 nghìn lượt khách quốc tế, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm trước, khách du lịch nội địa đạt 2 triệu lượt, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 9.530 tỷ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính chung từ đầu năm đến nay, ngành du lịch Thủ đô đã đón 18,95 triệu lượt khách, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2023. Khách du lịch quốc tế đạt 3,94 triệu lượt, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2023, khách du lịch nội địa đạt 15,1 triệu lượt, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong tháng 8, công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn ước đạt 57,3%, tăng 0,3 % so với cùng kỳ năm 2023.

Hiện, Hà Nội có 3.760 cơ sở lưu trú với 71.246 phòng, trong đó có 606 khách sạn, khu căn hộ đã được xếp hạng từ 1-5 sao. Hệ thống các cơ sở dịch vụ mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đã thu hút, phục vụ đông đảo lượng du khách và người dân đến tham quan và mua sắm.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết thời gian qua, Sở Du lịch Hà Nội đã ban hành các Kế hoạch triển khai hợp tác với các tỉnh, thành phố để thúc đẩy, hợp tác phát triển du lịch bao gồm Kế hoạch số 91/KH-SDL ngày 8/7 về tổ chức hội nghị liên kết, phát triển sản phẩm du lịch giữa thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, Kế hoạch số 93/KH-SDL ngày 18/7/2024 về thực hiện chương trình Những ngày Hà Nội tại Điện Biên.

Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm mới gắn với di sản - di tích, làng nghề theo tuyến Trung tâm Hà Nội - Thanh Trì - Thường Tín - Phú Xuyên, tuyến Trung tâm Hà Nội - Thanh Oai - Ứng Hoà - Mỹ Đức.

Đặc biệt, nghỉ lễ 2/9 dự kiến kéo dài 4 ngày (từ ngày 31/8-3/9), tại Hà Nội sẽ diễn ra rất nhiều sự kiện sôi động, hấp dẫn thu hút khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm gồm câu lạc bộ Đình Làng Việt, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức sự kiện Áo dài kết nối du lịch với Di sản Hà Nội năm 2024.

Chương trình diễn ra từ 5h30-9h ngày 1/9 tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, một số tuyến phố thuộc các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm và Long Biên.

Sự kiện Mạng lưới liên kết hợp tác sản xuất và tiêu dùng bền vững chuỗi ngành gốm sứ năm 2024 do Sở Công Thương, UBND huyện Gia Lâm chủ trì tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 29/8 đến 31/8 tại Khu Bảo tàng Gốm sứ xã Kim Lan - Điểm du lịch Kim Lan, huyện Gia Lâm.

Bên cạnh đó, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử tổ chức triển lãm Nghiên bút còn thơm tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám từ ngày 31/8 đến ngày 25/9.

Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức biểu diễn nghệ thuật múa rối miễn phí tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội từ 9h30 đến 10h30 và từ 15h đến 16h các ngày 1/9 và 2/9.

Chương trình Vui tết độc lập tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, thị xã Sơn Tây, tái hiện chợ phiên vùng cao Sắc màu vùng cao, giới thiệu, trải nghiệm Không gian văn hóa, du lịch Bắc Ninh giữa lòng Hà Nội từ 31/8 đến 3/9.

Công viên biển Tuần Châu - Hà Nội (Quốc Oai) tổ chức chương trình Tinh hoa Bắc Bộ, đặc biệt có bắn pháo hoa vào ngày 2/9.