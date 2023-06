Hà Nội công bố đáp án môn Toán kỳ thi tuyển sinh lớp 10

TPO - Sở GD&ĐT đã công bố đáp án 3 bài thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội. Riêng môn Toán, Hà Nội có bổ sung thêm đáp án cho những thí sinh gặp sự cố đề in mờ, hiểu sai dẫn đến một kết quả khác.

Dưới đây là đáp án bài thi môn Toán do Sở GD&ĐT Hà Nội công bố. Tại kỳ thi năm nay, có một số đề thi bị in mờ ở ý 1, câu 3 do đó, Sở GD&ĐT Hà Nội bổ sung thêm đáp án cho thí sinh hiểu nhầm đề.

Dự kiến, chậm nhất ngày 4/7 Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi.