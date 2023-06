Hà Nội: Chuẩn bị các kịch bản ứng phó với nắng to, mưa lớn cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10

TPO - Kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại các điểm thi ngày 6/6, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương lưu ý đội ngũ cán bộ, giáo viên tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi. Tuyệt đối không để mất điện tại các điểm thi, có kịch bản ứng phó với thời tiết mưa to, ngập úng.

Ngày 6/6, đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi tại các điểm thi gồm: trường THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình); THCS và THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ).

Đoàn đã kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra vào ngày 10-11/6 tới. Trong đó bao gồm: các phòng thi, phòng chứa đề thi, bài thi, phòng y tế, nơi cất giữ tư trang của thí sinh, máy nổ dự phòng…

Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng bà Nguyễn Thị Nhâm Huyền cho biết đến thời điểm này công tác chuẩn bị thi đã sẵn sàng. Điểm thi có 25 phòng thi chính thức và 2 phòng thi dự phòng. Lực lượng thanh niên tình nguyện cũng đã được lựa chọn và tập huấn kỹ càng. Nơi để đồ đạc, tư trang của thí sinh được bố trí cách phòng thi khoảng 60 mét.

Tại Ba Đình, kỳ thi năm nay có 7 điểm thi gồm: Trường THPT Phan Đình Phùng, THPT Phạm Hồng Thái, THPT Nguyễn Trãi, THCS Phan Chu Trinh, THCS Nguyễn Tri Phương, THCS Thăng Long, THCS Thành Công.

Tại mỗi điểm thi đến nay đều đã chuẩn bị đầy đủ tất cả các điều kiện, phương tiện làm việc của cán bộ, giáo viên tham gia tổ chức kỳ thi như: phòng Y tế, tủ thuốc, phòng làm việc của Điểm trưởng, ghế cho giám thị, nơi gửi đồ đạc, tư trang cá nhân...

Ngoài ra, các điều kiện an ninh, an toàn cho kỳ thi cũng đã được rà soát như: cổng ra vào điểm thi, khu vệ sinh, khoá niêm phong các khu vực không liên quan đến kỳ thi, vô hiệu hoá các phương tiện, thông tin liên lạc không sử dụng.

Đại diện Công ty điện lực của quận Ba Đình cho biết, UBND quận đã chỉ đạo có phương án đảm bảo điện cho tất cả các điểm thi trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Ngoài ra, còn có cả phương án bố trí máy nổ dự phòng đề phòng trường hợp xấu có thể diễn ra. Tuy nhiên, ngành cũng đề nghị các điểm thi, sử dụng các thiết bị điện ở phòng thi cho thí sinh và tiết kiệm ở những nơi không cần thiết.

Kiểm tra công tác thi tại Trường THCS Chu Văn An, quận Tây Hồ, đại diện nhà trường cho biết, đây là điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập chuyên và không chuyên. Mỗi phòng thi đã được bố trí 24 bàn, ánh sáng, quạt mát, điều hoà đầy đủ. Các phòng chứa đề thi, bài thi cũng đã được kiểm tra, rà soát.

Năm nay, quận Tây Hồ cũng có 7 điểm thi với 173 phòng thi. Ban chỉ đạo thi đã yêu cầu các đơn vị phối hợp chuẩn bị phương án về y tế, điện lực, an toàn thực phẩm… đảm bảo cho thí sinh tại tất cả các điểm thi, lực lượng Công an có kế hoạch bảo vệ kỳ thi an toàn. Trong đó, cử lực lượng kiểm tra thực tế các điểm thi, xây dựng phương án cụ thể cho từng điểm thi, bảo vệ vòng trong, vòng ngoài, phân luồng giao thông.

Công ty điện lực kiểm tra lại hệ thống điện các điểm thi, đảm bảo an toàn, thông suốt, chuẩn bị cả máy phát điện và cử nhân viên túc trực tại điểm thi đề phòng có sự cố bất thường xảy ra.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, kỳ thi vào lớp 10 THPT không chuyên Hà Nội năm nay có hơn 105 nghìn thí sinh và hơn 11.000 em thi vào lớp 10 THPT Chuyên. Với số lượng thí sinh dự thi lớn nhất cả nước do đó, công tác chuẩn bị phải hết sức tỉ mỉ, cẩn trọng để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn.

Ông yêu cầu các điểm thi phải lưu ý rà soát tất cả các điều kiện đảm đảm bảo an toàn cho thí sinh, cán bộ tham gia kỳ thi như: cây xanh, đường điện, bàn ghế, đèn điện, quạt trần…. Lực lượng thanh niên tình nguyện cũng được tập huấn hỗ trợ thí sinh. Trước khi thí sinh vào phòng thi, cán bộ coi thi nhắc nhở các em gửi đồ nơi quy định. Đặc biệt, cán bộ coi thi nhắc nhở thí sinh không mang điện thoại vào phòng thi, không cố tình sử dụng các thiết bị gian lận thi công nghệ cao.

"Hà Nội cũng đã tập huấn cho đội ngũ, cán bộ coi thi, lường trước các tình huống có thể xảy ra như: mưa to, ngập nước, nắng nóng… để có kịch bản ứng phó với tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi thuận lợi", ông Cương nói.