Hà Nội có mưa rào, nhiệt độ thấp nhất 19 độ C

TPO - Từ ngày mai (15/10), Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Riêng khu vực Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào, trời lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng ngày mai (15/10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm mai (15/10), ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; từ đêm 15/10 đến ngày 18/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng áp thấp có khả năng xuất hiện trên dải hội tụ nhiệt đới nên ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to.

Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19 - 21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Từ ngày mai (15/10), gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Ở Vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần cấp 6 - 7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2,0 - 3,0m, biển động mạnh.

Khu vực Hà Nội: Ngày và đêm mai (15/10) có lúc có mưa, mưa rào. Trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C.

Cảnh báo lũ trên các sông ở Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh Mực nước trên thượng lưu các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa có dao động; riêng mực nước sông Thao (tỉnh Yên Bái), khu vực cửa sông thuộc tỉnh Hải Phòng và các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh đang lên. Cảnh báo: Từ chiều 14/10 đến 15/10, trên các sông khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu các sông khu vực Bắc Bộ, sông Hiếu (Nghệ An) lên mức báo động (BĐ) 1 - BĐ2; các sông nhỏ ở Thanh Hoá, Hà Tĩnh lên mức BĐ1; hạ lưu các sông chính ở Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh còn dưới BĐ1; riêng mực nước vùng hạ lưu cửa sông thuộc tỉnh Hải Phòng sẽ duy trì ở mức BĐ1-BĐ2 (do ảnh hưởng của nước dâng do hoàn lưu cơn bão số 8 kết hợp với thủy triều). Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông, khu đô thị, đặc biệt tại các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Kạn, thành phố Hà Nội, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.